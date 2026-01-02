Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Helicóptero faz pouso forçado no mar em Cabo Frio

Autor Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Tipo Notícia

Um helicóptero com oito pessoas precisou fazer um pouso de emergência no mar de Cabo Frio nesta sexta-feira (2). Segundo a Marinha do Brasil, foi ativada a operação de busca e salvamento, e uma aeronave foi deslocada ao local para fazer o resgate.

A Marinha confirmou que fez o resgate de oito pessoas (seis passageiros e dois tripulantes) envolvidas no acidente com um helicóptero da OMNI Táxi Aéreo que operava em apoio a plataformas de petróleo. A aeronave pousou no mar a cerca de 40 milhas (cerca de 74 quilômetros) ao sul de Cabo Frio (RJ).

"De imediato, foi ativada uma Operação de Busca e Salvamento (SAR), com o emprego de um helicóptero da Marinha. A aeronave resgatou todos os tripulantes, que se encontravam em duas balsas salva-vidas, conduzindo-os, após o resgate, para avaliação médica  na Policlínica da Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia, onde foi confirmado que todos passavam bem", destaca a Marinha em nota.

