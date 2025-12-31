Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

TV Brasil festeja 2026 com clássicos do samba em show especial

TV Brasil festeja 2026 com clássicos do samba em show especial

Autor TV Brasil
Autor
TV Brasil Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A programação da virada de ano para 2026 na TV Brasil é embalada pelas emoções do Trem do Samba, tradicional manifestação da cultura carioca que completou três décadas no último ano. Os clássicos do gênero têm espaço na telinha do canal público nesta quarta-feira (31) a partir das 23h.

Rio de Janeiro (RJ) 23/11/2023 – Retrato do músico e compositor Marquinhos de Oswaldo Cruz, organizador do Trem do Samba, durante gravação para TV Brasil. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Músico e compositor Marquinhos de Oswaldo Cruz, organizador do Trem do Samba, durante gravação para TV Brasil. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

A emissora apresenta os shows de personalidades como a veterana Leci Brandão e o bamba Marquinhos de Oswaldo, idealizador da iniciativa. As atrações incluem ainda a Velha Guarda da Portela e o compositor Marcelinho Moreira que homenageia Arlindo Cruz.

O repertório traz sucessos do samba como Zé do CaroçoIsso é Fundo de Quintal, Valeu Demais e Supera na voz da diva Leci Brandão. Entre as músicas do saudoso ícone Arlindo Cruz, destaque para obras autorais marcantes do bamba como O bem, Meu Lugar, Fim da Tristeza, A pureza da flor, O que é o amor, Alto lá, Samba de Arerê e O show tem que continuar.

Rio de Janeiro (RJ) 07/12/2024 - O Trem do Samba, que celebra o Dia Nacional do Samba (2 de dezembro), carrega músicos animando o público nos vagões da estação Central do Brasil até Owasldo Cruz, subúrbio da Zona Norte. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Trem do Samba, por Fernando Frazão/Agência Brasil

Com três horas de duração, o especial reúne os shows que a TV Brasil mostrou com exclusividade, ao vivo, na noite de sábado (6/12). As performances foram transmitidas direto do palco Mestre Monarco, o principal do Trem do Samba, realizado em Oswaldo Cruz, na zona norte do Rio de Janeiro.

O evento na capital fluminense comemorou o Dia Nacional do Samba, celebrado em 2 de dezembro. A jornalista e apresentadora Bia Aparecida comandou a transmissão disponível no app TV Brasil Play e no Youtube do canal.

O Trem do Samba busca resgatar a história, além de valorizar nomes consagrados que marcaram época na cultura popular como Candeia, Tia Doca, Monarco e Manacéia. A festa é inspirada na viagem de trem que Paulo da Portela e outros astros do início do século 20 realizavam naquele tempo para fugir da repressão da polícia ao gênero musical.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize aqui.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar