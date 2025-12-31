TV Brasil festeja 2026 com clássicos do samba em show especial
Músico e compositor Marquinhos de Oswaldo Cruz, organizador do Trem do Samba, durante gravação para TV Brasil. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
A emissora apresenta os shows de personalidades como a veterana Leci Brandão e o bamba Marquinhos de Oswaldo, idealizador da iniciativa. As atrações incluem ainda a Velha Guarda da Portela e o compositor Marcelinho Moreira que homenageia Arlindo Cruz.
O repertório traz sucessos do samba como Zé do Caroço, Isso é Fundo de Quintal, Valeu Demais e Supera na voz da diva Leci Brandão. Entre as músicas do saudoso ícone Arlindo Cruz, destaque para obras autorais marcantes do bamba como O bem, Meu Lugar, Fim da Tristeza, A pureza da flor, O que é o amor, Alto lá, Samba de Arerê e O show tem que continuar.
Trem do Samba, por Fernando Frazão/Agência Brasil
Com três horas de duração, o especial reúne os shows que a TV Brasil mostrou com exclusividade, ao vivo, na noite de sábado (6/12). As performances foram transmitidas direto do palco Mestre Monarco, o principal do Trem do Samba, realizado em Oswaldo Cruz, na zona norte do Rio de Janeiro.
O evento na capital fluminense comemorou o Dia Nacional do Samba, celebrado em 2 de dezembro. A jornalista e apresentadora Bia Aparecida comandou a transmissão disponível no app TV Brasil Play e no Youtube do canal.
O Trem do Samba busca resgatar a história, além de valorizar nomes consagrados que marcaram época na cultura popular como Candeia, Tia Doca, Monarco e Manacéia. A festa é inspirada na viagem de trem que Paulo da Portela e outros astros do início do século 20 realizavam naquele tempo para fugir da repressão da polícia ao gênero musical.
Ao vivo e on demand
