Mais de 46 mil presos receberam o benefício da ‘saidinha’ de Natal em 2025

Imagem de apoio ilustrativo. Penitenciária federal de segurança máxima de Brasília. / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Mais de 46 mil detentos receberam o benefício da saída temporária conhecida como "saidinha de Natal" em 2025 e deixaram as prisões brasileiras para passar as festas de fim de ano em liberdade. No Ceará, dos 25 mil presos, 150 tiveram direito à saída.

O número representa cerca de 6,5% da população carcerária em regime fechado, semiaberto ou aberto, estimada em aproximadamente 701 mil pessoas, segundo dados divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O benefício costuma durar sete dias, período em que detentos autorizados deixam temporariamente as unidades prisionais para convívio com familiares. Somente em janeiro de 2026 os estados poderão informar oficialmente quantos retornaram às prisões dentro do prazo estipulado pela Justiça. Na comparação com 2024, o número de beneficiados foi menor — no ano passado, cerca de 52 mil detentos receberam a saidinha de Natal, o que representa uma redução de aproximadamente 11,5% em relação ao levantamento atual. Quando se considera a população total de pessoas privadas de liberdade no país — incluindo os que cumprem pena em regime domiciliar — o número de presos sobe para cerca de 937 mil.

Confira o número de saídinhas por estado São Paulo Total de presos: 219.398

Saíram no natal: 31.884

Rio de janeiro



Total de presos: 45.597

Saíram no natal: 1.848 Paraná

Total de presos: 42.686

Saíram no natal: 1.338

Santa Catarina

Total de presos: 30.000

Saíram no natal: 2.182 Espírito santo

