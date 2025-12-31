Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mais de 46 mil presos receberam o benefício da ‘saidinha’ de Natal em 2025

No Ceará, dos 25 mil presos, 150 tiveram direito à saída.
Atualizado às
Carlos Daniel Repórter / Estagiário
Mais de 46 mil detentos receberam o benefício da saída temporária conhecida como "saidinha de Natal" em 2025 e deixaram as prisões brasileiras para passar as festas de fim de ano em liberdade.

No Ceará, dos 25 mil presos, 150 tiveram direito à saída.

O número representa cerca de 6,5% da população carcerária em regime fechado, semiaberto ou aberto, estimada em aproximadamente 701 mil pessoas, segundo dados divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O benefício costuma durar sete dias, período em que detentos autorizados deixam temporariamente as unidades prisionais para convívio com familiares. Somente em janeiro de 2026 os estados poderão informar oficialmente quantos retornaram às prisões dentro do prazo estipulado pela Justiça.

Na comparação com 2024, o número de beneficiados foi menor — no ano passado, cerca de 52 mil detentos receberam a saidinha de Natal, o que representa uma redução de aproximadamente 11,5% em relação ao levantamento atual.

Quando se considera a população total de pessoas privadas de liberdade no país — incluindo os que cumprem pena em regime domiciliar — o número de presos sobe para cerca de 937 mil.

Confira o número de saídinhas por estado

São Paulo

Total de presos: 219.398
Saíram no natal: 31.884

Rio de janeiro

Total de presos: 45.597
Saíram no natal: 1.848

Paraná

Total de presos: 42.686
Saíram no natal: 1.338

Santa Catarina

Total de presos: 30.000
Saíram no natal: 2.182

Espírito santo

Total de presos: 25.021
Saíram no natal: 410

Ceará

Total de presos: 25.000
Saíram no natal: 150

Pará

Total de presos: 16.725
Saíram no natal: 2.425

Distrito Federal

Total de presos: 16.455
Saíram no natal: 1.689

Bahia

Total de presos: 16.443
Saíram no natal: 799

Maranhão

Total de presos: 12.551
Saíram no natal: 736

Piauí

Total de presos: 7.777
Saíram no natal: 510

Rondônia

Total de presos: 7.665
Saíram no natal: 152

Sergipe

Total de presos: 6.400
Saíram no natal: 823

Roraima

Total de presos: 5.529
Saíram no natal: 669

Tocantins

Total de presos: 4.145
Saíram no natal: 177

Amapá

Total de presos: 3.800
Saíram no natal: 330

Estados que não adotaram o benefício

Algumas unidades da Federação não concederam a saidinha de Natal em 2025, entre elas Acre, Alagoas, Amazonas, Goiás, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Já estados como Minas Gerais, Mato Grosso e Rio Grande do Sul ainda não divulgaram os dados sobre o número de presos liberados temporariamente.

O benefício da saidinha é regulado pela Lei de Execuções Penais e historicamente é concedido em datas comemorativas a presos que cumprem requisitos como bom comportamento e observância de determinações judiciais.


