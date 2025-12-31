Mais de 46 mil presos receberam o benefício da ‘saidinha’ de Natal em 2025

Mais de 46 mil presos receberam o benefício da ‘saidinha’ de Natal em 2025No Ceará, dos 25 mil presos, 150 tiveram direito à saída.
Mais de 46 mil detentos receberam o benefício da saída temporária conhecida como "saidinha de Natal" em 2025 e deixaram as prisões brasileiras para passar as festas de fim de ano em liberdade.
No Ceará, dos 25 mil presos, 150 tiveram direito à saída.
O número representa cerca de 6,5% da população carcerária em regime fechado, semiaberto ou aberto, estimada em aproximadamente 701 mil pessoas, segundo dados divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.
O benefício costuma durar sete dias, período em que detentos autorizados deixam temporariamente as unidades prisionais para convívio com familiares. Somente em janeiro de 2026 os estados poderão informar oficialmente quantos retornaram às prisões dentro do prazo estipulado pela Justiça.
Na comparação com 2024, o número de beneficiados foi menor — no ano passado, cerca de 52 mil detentos receberam a saidinha de Natal, o que representa uma redução de aproximadamente 11,5% em relação ao levantamento atual.
Quando se considera a população total de pessoas privadas de liberdade no país — incluindo os que cumprem pena em regime domiciliar — o número de presos sobe para cerca de 937 mil.
Confira o número de saídinhas por estado
São Paulo
Total de presos: 219.398
Saíram no natal: 31.884
Rio de janeiro
Total de presos: 45.597
Saíram no natal: 1.848
Paraná
Total de presos: 42.686
Saíram no natal: 1.338
Santa Catarina
Total de presos: 30.000
Saíram no natal: 2.182
Espírito santo
Total de presos: 25.021
Saíram no natal: 410
Ceará
Total de presos: 25.000
Saíram no natal: 150
Pará
Total de presos: 16.725
Saíram no natal: 2.425
Distrito Federal
Total de presos: 16.455
Saíram no natal: 1.689
Bahia
Total de presos: 16.443
Saíram no natal: 799
Maranhão
Total de presos: 12.551
Saíram no natal: 736
Piauí
Total de presos: 7.777
Saíram no natal: 510
Rondônia
Total de presos: 7.665
Saíram no natal: 152
Sergipe
Total de presos: 6.400
Saíram no natal: 823
Roraima
Total de presos: 5.529
Saíram no natal: 669
Tocantins
Total de presos: 4.145
Saíram no natal: 177
Amapá
Total de presos: 3.800
Saíram no natal: 330
Estados que não adotaram o benefício
Algumas unidades da Federação não concederam a saidinha de Natal em 2025, entre elas Acre, Alagoas, Amazonas, Goiás, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Já estados como Minas Gerais, Mato Grosso e Rio Grande do Sul ainda não divulgaram os dados sobre o número de presos liberados temporariamente.
O benefício da saidinha é regulado pela Lei de Execuções Penais e historicamente é concedido em datas comemorativas a presos que cumprem requisitos como bom comportamento e observância de determinações judiciais.
