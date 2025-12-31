Laudo confirma metanol em bebidas de internados na Bahia

Secretaria de Saúde reforça alerta para evitar consumo de bebidas destiladas de procedência duvidosa após casos de intoxicação por metanol na Bahia. / Crédito: Myron Muza/Freepik

Um laudo pericial confirmou a presença de metanol em bebidas alcoólicas consumidas por sete pessoas internadas em Ribeira do Pombal, no interior da Bahia. A substância tóxica também foi identificada em amostras de sangue coletadas dos pacientes, segundo a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab). As análises foram realizadas pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), após a apreensão das bebidas suspeitas.

As internações ocorreram no último fim de semana, quando os pacientes deram entrada no Hospital Geral Santa Tereza com sintomas compatíveis com intoxicação, como náuseas, vômitos, dores abdominais, tontura, confusão mental e alterações na visão. As vítimas foram atendidos inicialmente na unidade hospitalar do município. Os casos estão associados ao consumo de um drinque preparado com vodca durante uma festa de noivado realizada no domingo, 28. A bebida teria sido adquirida em um estabelecimento comercial da cidade. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde destacou que os sete pacientes permanecem acolhidos e em observação, com assistência médica em andamento. “Os protocolos assistenciais foram acionados”, completou. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dos pacientes. Ainda segundo o comunicado, a apuração das causas foi iniciada, com participação do Centro de Informações Estratégicas e Resposta de Vigilância em Saúde (Cievs-BA), do Centro de Informações Toxicológicas da Bahia (Ceatox-BA), da vigilância sanitária estadual e municipal, da Polícia Civil e do Departamento de Polícia Técnica.

“Serão realizados exames laboratoriais. Caso necessário, será administrado antídoto específico”, concluiu a secretaria. Cinco pessoas permanecem internadas em Ribeira do Pombal, enquanto duas precisaram ser transferidas para o Instituto Couto Maia, em Salvador, unidade de referência no tratamento de intoxicações. A Vigilância Sanitária Municipal, em conjunto com a Polícia Civil, interditou o estabelecimento responsável pela comercialização da bebida consumida pelas vítimas.

Garrafas foram apreendidas e encaminhadas para análise no Laboratório Central de Polícia Técnica, em Salvador. Um inquérito policial foi instaurado para apurar responsabilidades. A apuração envolve ainda o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), o Centro de Informação e Assistência Toxicológica da Bahia (Ciatox-BA), além das vigilâncias sanitárias estadual e municipal. A Sesab voltou a alertar a população para redobrar os cuidados na compra e no consumo de bebidas alcoólicas, especialmente durante o período de festas, orientando que sejam observadas a procedência dos produtos, a integridade das embalagens e a regularidade dos estabelecimentos comerciais.

Casos de intoxicação por metanol no Brasil Entre 26 de setembro e 5 de dezembro de 2025, foram registradas 890 notificações relacionadas à intoxicação por metanol no Brasil. Do total de casos, pelo menos 73 foram confirmados e 29 permaneciam como suspeitos até o início de dezembro. Os estados mais afetados foram: São Paulo: 578 casos notificados, 50 confirmados;