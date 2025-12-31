Erveiras se atualizam para atender a novas tradições de religiões afro

O movimento na barraca de ervas de Elisabete Monteiro, no Mercadão de Madureira, não para, e seu celular toca sem parar. Dona do ponto no centro de comércio popular na zona norte do Rio de Janeiro, ela atende, faz a venda por telefone e depois explica à reportagem da Agência Brasil: O movimento na barraca de ervas de Elisabete Monteiro, no Mercadão de Madureira, não para, e seu celular toca sem parar. Dona do ponto no centro de comércio popular na zona norte do Rio de Janeiro, ela atende, faz a venda por telefone e depois explica à reportagem da

“Essa aqui é uma cliente que acabou de sair e esqueceu a folha de bananeira. Quer que eu leve para o Uber lá na porta do mercado, mas eu não posso, estou com muito movimento. Eu vou levar para minha casa, e ela vai buscar lá, de noite”. O pedido urgente da bananeira é para uma celebração prevista para aquela noite mesmo, em um terreiro de religião afro-brasileira. As folhas, nessas crenças, representam o axé, a força vital que conecta o mundo espiritual ao mundo real, sendo cada espécie usada para uma finalidade, como rituais, oferendas e banhos. Para atender a essas religiões, Dona Rosa, a erveira mais antiga do Mercadão, mãe de Bete, reorientou a produção de verduras e hortaliças, há 50 anos. A agricultora, que veio de Portugal, aprendeu, no Brasil, com os pais e mães de santo, a plantar e colher as ervas que hoje abastecem feiras livres e bancas em toda a cidade. Hoje, a família cultiva folhas em três hortas, em Irajá, perto do Mercadão. “Iniciamos com umbanda e candomblé [jeje], depois passamos a atender [candomblé] Ketu e Angola, e hoje temos o Ifá, que vende bem”, conta Luiza de Fátima Monteiro, a outra filha de Rosa, que é católica e comanda outra barraca da família.

Tradição que evolui Referência para os terreiros, a família de Rosa busca se atualizar para atender a novos pedidos. São as tradições religiosas que orientam, por exemplo, a forma de plantar e colher, de acordo com os ciclos da lua, e a de secar, além da qualidade das ervas – muitas utilizadas também em cuidados de saúde. “Os rituais religiosos são como a tecnologia, evoluem”, destaca Bete, candomblecista e frequentadora do Ifá. “Folha é a mesma coisa. Toda hora, você aprende uma magia nova, um remédio novo, sai um estudo, comprova que faz bem para uma coisa, há uma evolução”, completa. Mais recentemente, a família passou a fornecer para o Ifá, uma filosofia que preserva saberes e práticas do povo iorubá. Para isso, foi necessário encontrar novas espécies, que não existiam no Brasil. O jeito foi comprar de viajantes vindos da Nigéria ou de Cuba.

“Nós pedimos para trazerem as mudas de lá, como as de orobô, obi, aridã e teté (caruru de mancha), que vieram com os religiosos ou de nossos clientes mesmos”, revela Elisabete. “Hoje, elas já estão dando. Nós somos um dos únicos produtores dessas plantas no Rio”, o que torna as barracas as mais procuradas. Há alguns anos, Bete lembra que era mais fácil conseguir plantas exóticas, ou seja, de fora do Brasil, no Horto do Jardim Botânico, onde ela comprou uma muda de baobá ─ árvore considera sagrada pelas religiões afro ─ que plantou no quintal. “Eu tenho um baobá na minha casa que é de lá [Nigéria], mas, hoje não têm mais para venda nem doação. Era importante ter, para fornecer para essas práticas”, avalia Bete. “De baobá mesmo, eu não tenho tempo de fazer, e as pessoas pedem”.