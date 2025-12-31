Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cedae distribui água para hidratação no Rio

Autor Agência Brasil
Agência Brasil
Tipo Notícia

A Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) está fazendo hoje (31) no Rio uma campanha de hidratação distribuindo copos de água a moradores e turistas que estiverem passeando em Copacabana, Parque Realengo, Parque Oeste, Parque Madureira e no Piscinão de Ramos.

De acordo com divulgação institucional, dez dias após o início do verão, um veículo utilitário (Kombi) e 14 bicicletas com bicas e bebedouros para pets fornecem água gratuitamente para os passantes.

“Toda a água distribuída é proveniente da Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu e passa por monitoramento contínuo com laboratório móvel, assegurando a qualidade do abastecimento oferecido à população”, informa nota distribuída à imprensa.

A estação do verão traz riscos de desidratação por causa do calor intenso. Temperaturas elevadas provocam sudorese e perda de líquidos, sódio e potássio (eletrólitos), fundamentais para o organismo humano e de animais. Idosos e crianças são o principal grupo de risco.

Para evitar problemas de saúde, todos devem beber mais água, usar roupas leves e evitar exposição ao sol entre 10h e 16h.

A Cedae é uma empresa de economia mista desde 2021, quando houve privatização parcial da estatal. O governo do Estado do Rio é sócio majoritário do negócio.

