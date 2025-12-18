Milton Nascimento ganha mural de 300 m² no Rio de Janeiro

O bairro da Lapa, na zona central do Rio de Janeiro, passa a ostentar nesta quinta-feira (18) um mural de 300 metros quadrados com a imagem do cantor e compositor Milton Nascimento. Carioca de origem e mineiro de coração, “Bituca” tem 83 anos e é considerado um dos principais nomes da música brasileira.

A nova pintura ocupa parte da lateral do prédio da Associação Cristã de Moços (ACM), na Rua da Lapa, 86, e pode ser vista desde a Praça Cardeal Câmara, em frente aos Arcos da Lapa. Nesse ponto, o novo mural compõe com um painel mais antigo de outro ícone da música, Pixinguinha, pintado em 2021.

O desenho de Milton Nascimento foi feito pela artista visual brasiliense Gugie Cavalcanti, que já produziu 15 murais de personalidades negras em diferentes cidades de todas as regiões brasileiras.

A imagem do mural de Milton escolhida por Gugie foi retirada de uma cena de um "documentário antigo", conta a artista, sem detalhar qual.

“Ele está tá ali, conversando com os amigos, descontraído. Ele está olhando para as pessoas com carinho, admiração, uma certa timidez, mas à vontade”, explica.