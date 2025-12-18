Confira a programação especial de Natal nos veículos da EBC

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e seus veículos prepararam uma programação especial para marcar a semana do Natal. Ao longo dos próximos dias, os veículos da casa exibem conteúdos que destacam manifestações culturais, resgatam memórias afetivas e valorizam as diferentes formas de celebração existentes no país.

“Queremos que o clima do Natal esteja presente na casa de milhões de brasileiros. Por isso, reunimos esforços dos nossos veículos para oferecer músicas, histórias, reportagens e registros culturais que dialogam com esse momento do ano. É uma programação que celebra nossas tradições e compartilha os valores que marcam o período”, afirma o diretor-presidente da EBC, Andre Basbaum. TV Brasil Na noite do dia 24 de dezembro, às 21h, a TV Brasil transmite uma edição especial do Partituras. O programa traz como atração dois renomados grupos de câmara - Salzburg Chamber Soloists e Constanze Quartet — sob a regência do maestro Lavard Skou Larsen -, em espetáculo registrado na Série O Globo/Dellarte Concertos Internacionais, realizado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, em novembro deste ano. No mesmo dia, às 23h, o público acompanha o Especial Natal Brasil. Em parceria com o Ministério do Turismo, será oferecido um mergulho nas tradições natalinas do país. A produção percorre diferentes cidades — passando por Belém (PA), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Gramado (RS) e Petrópolis (RJ) — para revelar como essa data é vivida em cada localidade. Costumes, sabores, histórias e modos de festejar compõem um passeio cultural que destaca, de Norte a Sul, a riqueza e a diversidade do Natal brasileiro. Mais tarde, à meia-noite, será exibida a Missa do Galo da Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro (RJ). No catolicismo, a Missa do Galo é considerada a Santa Missa de Natal. Trata-se de antiga tradição religiosa na qual são relembrados os eventos que levaram ao nascimento de Jesus Cristo e compartilhadas mensagens de fé e esperança.

No dia 25, às 21h, a emissora transmite um show marcante da cantora Simone, registrado durante a cerimônia de premiação do 23º Festival de Música da Rádio Educadora FM, em Salvador (BA). Gravado na Concha Acústica do Teatro Castro Alves no dia 7 de dezembro, o espetáculo reverencia a trajetória de uma das vozes mais emblemáticas da Música Popular Brasileira e conta com a participação de Carlinhos Brown. A programação integra ainda opções para a garotada, com opções na TV Brasil Animada ao longo da semana. Serão exibidos episódios especiais dos desenhos Luna e Boris & Rufus, cuidadosamente selecionados para envolver o público infantil com histórias de imaginação, amizade e descobertas. A faixa infantil vai ao ar de segunda a sábado, das 7h às 12h30. TV Brasil Internacional A TV Brasil Internacional incorpora o show de Simone à sua grade especial de fim de ano. No veículo, o espetáculo vai ao ar nos dias 24 e 25 e aproxima os brasileiros que vivem no exterior das expressões culturais que conectam o público à identidade brasileira. O canal ainda exibe o Especial Natal Brasil, também nos dias 24 e 25.

Rádio Nacional A Rádio Nacional preparou uma semana dedicada ao espírito natalino, com atrações que valorizam a cultura brasileira, seus ritmos, tradições e diferentes formas de comemorar a data. A programação especial reúne episódios temáticos, seleções musicais e reportagens especiais. Festa do Disco – Especial de Natal, apresentando o espetáculo Baile do Menino Deus, com foco nos ritmos nordestinos tradicionais das celebrações natalinas, como coco, ciranda e baião. Exibição: Domingo (21), às 20h. Especial de Domingo – Seleção musical que traz a MPB em versões ou interpretações temáticas de Natal. Exibição: Domingo (21), às 22h.

Faixa de Especiais da Rádio Nacional da Amazônia – Programação variada com relatos e tradições natalinas da região amazônica, músicas regionais de Natal, entrevistas com artistas e grupos culturais e reportagens especiais. Exibição: De 22 a 26 de dezembro, às 13h. O radiojornalismo da EBC já vem abordando o tema desde o início de dezembro. Pautas especiais estão sendo produzidas, como curiosidades sobre a montagem da árvore de Natal, as confluências históricas e culturais das tradições que marcam as festividades e as origens da troca de presentes. Outra matéria especial destaca o voluntariado de fim de ano, apresentando quem são os brasileiros que ajudam no anonimato. A reportagem mostra iniciativas de voluntários anônimos que intensificam suas ações no Natal — grupos que distribuem comida, adotam cartinhas ou realizam gestos de solidariedade que fazem diferença para muitas famílias.