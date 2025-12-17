Temporal faz Petrópolis emitir alerta extremo e fechar escolas e lojas

A cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, está em alerta nesta quarta-feira (17) por causa do temporal que atingiu a região. A Defesa Civil municipal disparou para telefones celulares um “alerta extremo” para riscos de inundações e deslizamentos. Sirenes foram acionadas em vários pontos da cidade. A cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, está em alerta nesta quarta-feira (17) por causa do temporal que atingiu a região. A Defesa Civil municipal disparou para telefones celulares um “alerta extremo” para riscos de inundações e deslizamentos. Sirenes foram acionadas em vários pontos da cidade.

O estágio de alerta é o quarto mais severo em uma lista de cinco níveis. O secretário de Proteção e Defesa Civil, Guilherme Moraes, informou que a situação começou a ser monitorada às 5h. Segundo ele, foram constatados acumulados de chuva de mais de 60 milímetros (mm) em uma hora. Isso significa que 60 litros de água caíram em cada metro quadrado de uma localidade durante 1 hora. No bairro Independência chegou a 84,99 mm. Em 24 horas, os acumulados na cidade chegam a 150 mm. Lojas e escolas fechadas Dezenas de ruas ficaram inundadas. Por precaução, a Defesa Civil chegou a interromper a circulação de ônibus no primeiro distrito, coração urbano e histórico da cidade. A circulação foi liberada antes das 10h.

“Também orientamos o comércio do centro histórico a permanecer fechado, visando proteger toda a sociedade”, informou o secretário. As aulas na rede municipal foram suspensas. A prefeitura abriu 13 pontos de apoio para receber pessoas que moram em áreas de risco, como as regiões de Quitandinha, 24 de Maio, Vila Felipe, São Sebastião e Alto Independência. Alguns dos pontos funcionam nas escolas que tiveram as aulas suspensas. A previsão para as próximas horas na cidade é de céu encoberto com chuva moderada a forte, segundo a Defesa Civil.

O órgão recomenda à população: Evite permanecer em locais interditados

Não transite por áreas alagadas

Fique atento a sinais de deslizamentos

Em caso de emergência, ligue para o número 199 Histórico Cidade encravada em uma área de encostas, Petrópolis tem histórico de inundações e deslizamentos causados por fortes chuvas. Em 2011, foi um dos municípios mais afetados pela tragédia que deixou cerca de 1 mil mortos na região serrana do estado. Em 2022, temporais deixaram perto de 200 mortos.

Capital A cidade do Rio de Janeiro também registrou chuva forte, e está no estágio operacional 2, em uma escala que vai até 5. “Risco de ocorrências de alto impacto na cidade”, segundo descrição do Centro de Operações e Resiliência, órgão da prefeitura. Em Campo Grande, zona oeste da capital, passageiros ficaram ilhados em um ônibus e precisaram ser resgatados com a ajuda do Corpo de Bombeiros.