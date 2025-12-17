EBC divulga projetos que vão passar por pitching do Seleção TV Brasil

O pitching é uma técnica de avaliação em que os responsáveis pelo projeto apresentam oralmente sua proposta para uma banca de seleção. A etapa acontecerá de forma remota - com os participantes online e a banca presencial no Rio de Janeiro -, entre os dias 26 de janeiro a 6 de fevereiro de 2026.

O edital Seleção TV Brasil faz parte do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro (Prodav) com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) em valor recorde de R$ 110 milhões. É o maior investimento da história destinado ao campo público, com o objetivo de fomentar a cadeia da economia criativa, através da contratação de, no mínimo, 35 produções independentes de conteúdo audiovisual brasileiro para a grade de programação da TV Brasil e da Rede Nacional de Comunicação Pública, além do campo da comunicação educacional, comunitária e cultural.

Preparação de funcionários da EBC

As etapas de habilitação e avaliação preliminar da chamada pública Seleção TV Brasil contaram com a mobilização de funcionários da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O perfil dos avaliadores é de empregados públicos, analistas de comunicação pública, com experiência de mais de 10 anos na empresa, que atuam na criação e produção dos programas que compõem a grade da TV Brasil.

Foram realizadas oficinas de formação para esses analistas, com o objetivo de discutir e alinhar os critérios de avaliação previstos no edital, tornando-a mais justa e equânime.