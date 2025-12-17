Duas pessoas morrem em Ilhabela devido às chuvas fortes

Um deles morreu soterrado por um deslizamento e foi a óbito no local. No outro caso, o homem foi levado pela enxurrada.

Ilhabela recebeu nesta noite de terça, 69mm de chuva num intervalo de três horas. Isso é equivalente a dez dias de chuvas.

Agora já são sete mortes em São Paulo no mês de dezembro devido às chuvas. Os óbitos foram:

- 1 homem em Campos do Jordão, vítima de deslizamento.

- 1 mulher na zona leste de São Paulo, vítima de queda de um muro.