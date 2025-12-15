Volta a subir em São Paulo o número de clientes sem energia

Subiu ao longo desta manhã de segunda-feira (15) a quantidade de consumidores sem energia em São Paulo.

A cidade de São Paulo, que tem o maior contingente de clientes, é a região que mais sofre: são quase 39 mil consumidores às escuras.

Mais cidades da Grande São Paulo também continuam sendo atingidas. Em Itapevi, dos 98 mil consumidores, há 893 sem energia. É quase 1% do total.

Ao todo, nesta manhã, 0,64% dos clientes está sem energia.

A Enel divulgou um comunicado de manhã informando que havia conseguido restabelecer o padrão de normalidade de sua operação. Diz ainda que suas equipes de reparo continuam nas ruas trabalhando para restabelecer o serviço.