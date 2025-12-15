EBC e Funarte assinam cooperação para difusão cultural

O termo de cooperação, com validade de um ano, foi anunciado no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (15).

O termo funciona como um guarda-chuva e prevê produções inéditas e originais de programas sonoros e audiovisuais, incluindo séries, minisséries e outras obras únicas com variadas durações, para veiculação nos nas emissoras de rádio e TV e também para exibição nas plataformas digitais da EBC.

Para o presidente da EBC, André Basbaum, a empresa “tem vocação para levar arte ao maior número de pessoas” e os seus canais “são lugar de distribuição e de amplificação das vozes da cultura brasileira.”

“Se a missão da EBC é fomentar o senso crítico, a ferramenta deve ser a cultura”, disse a diretora de Conteúdo e Programação da EBC, Antonia Pellegrino.