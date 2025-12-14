Prêmio para “comidas de terreiro” reúne 45 comunidades do País
A ideia, segundo os organizadores, é garantir visibilidade e fortalecer a gastronomia de terreiro, a fim de promover o reconhecimento das práticas culinárias afro-brasileiras e suas profundas raízes culturais e espirituais.
Resistência
O presidente da Fundação Cultural Palmares, João Jorge Rodrigues, defende que a gastronomia de terreiro, mais do que prática culinária, deve ser vista como um elemento cultural e de resistência religiosa.
“Cada prato tem um significado profundo e uma conexão com os orixás, sendo considerada uma refeição tanto para o corpo quanto para a alma”, considerou em nota divulgada pela Fundação Palmares. As 45 entidades participantes foram selecionadas por meio de um edital público.
Além do prêmio de R$ 13 mil para cada uma, as comunidades, também, receberam kits de cozinha industrial contendo nove itens incluindo freezer, fogão, bancada de inox, processador, exaustor, e forno micro-ondas, entre outros.
Fundação Palmares Lança o I Prêmio “Sabores e Saberes: Comida de Terreiro”, em Brasília. Foto: Fundação Palmares/Divulgação
Emprego e renda
A coordenadora de projetos da Fundação Palmares, Cida Santos, diz que o prêmio promove a geração de empregos e renda, para fortalecer a economia criativa e valorizar a gastronomia afro-brasileira. Ela explica que o prêmio ajuda a divulgar as histórias e receitas dessas comunidades.
Os organizadores entendem que a iniciativa relaciona-se com a defesa do patrimônio cultural, a economia e a segurança alimentar. A culinária afro-brasileira é um dos maiores legados da cultura afro-brasileira e, com este prêmio, busca-se fortalecer ainda mais esse movimento, colocando-o em evidência.
A diretora de Políticas Públicas para os Povos de Matriz Africana e Povos de Terreiro do Ministério da Igualdade Racial (MIR), Luzineide Borges, entende que a gastronomia mantém vivas as práticas de cultivo, preparo e partilha de alimentos, que atravessam gerações.
Representante da Associação de Cultura e Tradições de Matriz Africana Ojinjé Ilê Alaketu Ijobá Bayó Àsé Nanã, de Navegantes (SC), Isabel Cristina Ribeiro Rosa, afirma que a cozinha é o “coração da casa” que alimenta toda a comunidade. Ela é uma das pessoas que participará do prêmio na quarta.