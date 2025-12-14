Hoje é Dia: Olavo Bilac e Nuno Roland são destaques da semana
Guerra Civil Iugoslava: Acordo de Dayton é assinado em Paris pelos líderes da República Federal da Iugoslávia, Croácia e Bósnia Herzegovina (30 anos)
Dia Nacional de Combate à Pobreza - comemoração no Brasil, instituída pela Lei nº 11.172, de 6 de setembro de 2005
Morte do escrivão português Pero Vaz de Caminha (525 anos) - fez parte da frota de Pedro Álvares Cabral, navegador português que reivindicou a posse das terras do Brasil em nome de Portugal, e foi responsável por descrever as primeiras impressões na chegada ao país, em 1500
Usina Nuclear de Chernobil é desligada (20 anos)
Dia Nacional da Economia Solidária
Dia Internacional do Chá - começou como uma resposta à crise da indústria do chá em 1998. Tem como finalidade chamar atenção para os problemas da produção do chá que os trabalhadores das plantações enfrentam
Dia do Arquiteto e Urbanista - em homenagem a Oscar Niemeyer, nascido nesta data
Primeira transmissão da Rádio Nacional do Alto Solimões (19 anos)
Nascimento do poeta fluminense Olavo Bilac (160 anos) - conhecido como "o príncipe dos poetas brasileiros"
Nascimento do político, advogado e industrial mineiro João Pinheiro da Silva (165 anos)
Morte do professor, filólogo, poeta pernambucano e membro fundador da Academia Brasileira de Letras José Júlio da Silva Ramos (95 anos)
Rei D. João VI eleva o Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves (210 anos)
Tratado internacional, firmado em Portugal, do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990 (35 anos). Firmado com o objetivo de criar uma ortografia unificada para o português, a ser usada por todos os países de língua oficial Portuguesa
Nascimento do compositor alemão Ludwig van Beethoven (255 anos)
Nascimento do escritor gaúcho Érico Veríssimo (120 anos)
Inauguração do Museu do Amanhã (10 anos) - o projeto é de um dos arquitetos mais arrojados do mundo, o espanhol Santiago Calatrava
Morte do compositor, maestro e professor fluminense Francisco Manuel da Silva (160 anos) - foi o autor de uma única peça que se tornou célebre: a melodia do atual Hino Nacional Brasileiro
O líder cocaleiro Evo Morales, do Movimento ao Socialismo (MAS), é eleito o primeiro presidente indígena da história da Bolívia (20 anos)
Dia Nacional do Museólogo - comemorado por brasileiros conforme Decreto de 31 de maio de 2004, pelo qual também se criou a "Semana dos Museus" no Brasil
Dia Internacional dos Migrantes
Aprovação da Lei 3.848, de autoria do deputado federal João Batista de Vasconcellos Torres, que constituía a criação da Universidade Federal Fluminense (UFF) (65 anos)
Morte do cronista capixaba Rubem Braga (35 anos)
Morte do compositor pernambucano Edgar Ferreira (30 anos)
Morte do psiquiatra alemão Alois Alzheimer (110 anos) - realizou notáveis contribuições no estudo da doença que leva o seu nome
Fundação do Núcleo Bandeirante (69 anos)
Nascimento do escritor, pesquisador de MPB, jornalista, historiador, crítico e radialista baiano Ricardo Cravo Albin (85 anos) - durante o mês de novembro de 2004, nas comemorações dos seus 30 anos de serviços prestados à Rádio MEC, foram feitos na emissora vários programas em sua homenagem, como o "Especial RCA", apresentado em duas partes, e ainda o "Ao vivo entre amigos", programa no qual recebeu diversos convidados com os quais trabalhou nos 30 anos de carreira na emissora
Morte do cantor catarinense Reinold Correia de Oliveira, o Nuno Roland (50 anos) - em 1936 foi para o Rio de Janeiro, onde assinou contrato com a Rádio Nacional, inaugurando a emissora e seu "cast", em 12 de setembro daquele ano
Morte da atriz fluminense Nicette Bruno (5 anos)
Papa João Paulo II anuncia a instituição da Jornada Mundial da Juventude (40 anos)
Dia Internacional da Solidariedade Humana - comemoração instituída pela ONU na Resolução nº 60/209, de 22 de dezembro de 2005
