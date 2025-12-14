Hoje é Dia: Olavo Bilac e Nuno Roland são destaques da semana

Morte do cronista capixaba Rubem Braga (35 anos)

Morte do compositor pernambucano Edgar Ferreira (30 anos)

Morte do psiquiatra alemão Alois Alzheimer (110 anos) - realizou notáveis contribuições no estudo da doença que leva o seu nome

Fundação do Núcleo Bandeirante (69 anos)

Nascimento do escritor, pesquisador de MPB, jornalista, historiador, crítico e radialista baiano Ricardo Cravo Albin (85 anos) - durante o mês de novembro de 2004, nas comemorações dos seus 30 anos de serviços prestados à Rádio MEC, foram feitos na emissora vários programas em sua homenagem, como o "Especial RCA", apresentado em duas partes, e ainda o "Ao vivo entre amigos", programa no qual recebeu diversos convidados com os quais trabalhou nos 30 anos de carreira na emissora

Morte do cantor catarinense Reinold Correia de Oliveira, o Nuno Roland (50 anos) - em 1936 foi para o Rio de Janeiro, onde assinou contrato com a Rádio Nacional, inaugurando a emissora e seu "cast", em 12 de setembro daquele ano

Morte da atriz fluminense Nicette Bruno (5 anos)

Papa João Paulo II anuncia a instituição da Jornada Mundial da Juventude (40 anos)

Dia Internacional da Solidariedade Humana - comemoração instituída pela ONU na Resolução nº 60/209, de 22 de dezembro de 2005

*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para [email protected].