Aos 95 anos, morre Haroldo Costa, intelectual e jornalista

O Salgueiro, Escola de samba da qual era torcedor, declarou que está de luto. A Estação Primeira de Mangueira também. Em nota, a escola verde e rosa disse que ele foi uma "figura única no carnaval".

A trajetória de Haroldo Costa começa no Teatro Experimental do Negro (TEN), fundado por outro intelectual e artista, Abdias do Nascimento. Depois, Haroldo se juntou a dançarinos e atores para formar o grupo que empreendeu a turnê Brasiliana e que, por cinco anos, divulgou a cultura popular brasileira por 25 países da Europa e da América.

Essa é uma das experiências destacadas na mostra Haroldo Costa – Samba & Outras Coisas, feita em homenagem ao artista, pelo Sesi, em 2011. Como o falecimento de Costa, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro postou nota pública em homenagem ao artista, destacando a trajetória do artista e comunicador negro como "fundamental". "Um gênio da arte e um ser humano maravilhoso, com quem convivemos em inúmeros projetos e a quem tivemos o prazer e a honra de homenagear com uma exposição que celebrou toda a sua rica história".

Como ator, Haroldo Costa conseguiu também o grande feito de ser o protagonista de Ofeu da Conceição, peça teatral musicada de Vinicius de Moraes, que inaugurou a parceria do poeta com o compositor Antonio Carlos Jobim. O convite de fez de Haroldo o primeiro ator negro a pisar o palco do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, em espetáculo em que os cenários eram de Oscar Niemeyer e o cartaz de autoria de Carlos Scliar.

A partir dos anos 60, Haroldo assumiu microfones e a direção de programas de rádios na MEC, na Mayrink Veiga e na TV. Na emissora radiofônica de música clássica, produziu e apresentou, por exemplo, o programa Balcão Nobre, que trazia registros de apresentações da cena lírica, entre as décadas de 1970 e 1980.