Estado de SP deve ter chuva e ventos intensos até a próxima terça

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou em alerta laranja grande parte do território paulista, informando que a região pode enfrentar chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora (mm/h) ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos que podem variar entre 60 e 100 quilômetros por hora (km/h), e queda de granizo entre hoje (13) e amanhã (14). O alerta laranja é o segundo de maior gravidade na escala utilizada pelo Inmet, abaixo somente do alerta vermelho, e significa situação de perigo.

De acordo com a Defesa Civil, as regiões do estado que mais devem sofrer com essas condições são as de Presidente Prudente, Marília, Bauru, Araraquara, Campinas, Sorocaba, Itapeva e Registro.

Neste sábado, informou o órgão, as regiões sul, central e leste devem registrar maior instabilidade, sendo esperado maior acumulado de chuva. Segundo a Defesa Civil, isso aumenta o risco de alagamentos, enxurradas e outros transtornos, principalmente em áreas mais vulneráveis. A previsão é que, a partir desta tarde, possam ocorrer fortes pancadas de chuva nos municípios das regiões de Marília, Presidente Prudente, Itapeva, Bauru, Registro, Vale do Paraíba, Baixada Santista e região metropolitana de São Paulo.

Para amanhã (14), a previsão é que a frente fria permaneça na costa paulista, mantendo o tempo fechado e chuva frequente ao longo do dia. O risco de alagamentos e deslizamentos fica maior, especialmente em municípios mais suscetíveis.