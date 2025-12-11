Ministério da Gestão nomeia 677 aprovados no Concurso Unificado

As nomeações são para os cargos de analista técnico administrativo, administrador, arquiteto, arquivista, bibliotecário, contador, economista, engenheiro, estatístico, médico, psicólogo, técnico em assuntos educacionais e técnico em comunicação social.

Os aprovados no CPNU 1 atuarão nos ministérios da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; da Cultura; da Justiça e Segurança Pública; do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços; do Planejamento e Orçamento; e dos Povos Indígenas.

Posse digital

Em nota, o MGI esclarece que os nomeados devem encaminhar a documentação obrigatória para a posse pelo Portal do Servidor, utilizando a plataforma digital Sou.gov. As orientações estão no Manual do Ingressante.

Os nomeados devem entregar também os exames solicitados nas portarias.