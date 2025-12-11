Fachada do Theatro Municipal do Rio vai mostrar O Quebras Nozes

O balé natalino O Quebra Nozes encerra a temporada artística de 2025 do Theatro Municipal do Rio de Janeiro brindando o público com atrações gratuitas. A partir desta sexta-feira (12) e durante toda a temporada do balé até o dia 28 deste mês, projeção na fachada do teatro, na Cinelândia, região central da cidade, mostra ao público cenas do balé e seus personagens. A secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa (Secec RJ), Danielle Barros, disse que a ideia foi preparar um fim de ano especial para a população, “levando a magia de Quebra-Nozes para além dos palcos e ampliando o acesso do público a essa experiência artística e de forma democrática”.

A empresa responsável pela criação da projeção foi a Deeplab. Seu fundador, Felipe Reif, explicou que a ideia é envolver tanto o público do o teatro e as pessoas que passam pela Cinelândia. A presidente da Fundação Teatro Municipal, Clara Paulino, em entrevista à Agência Brasil, disse que no ano passado, em função do patrocínio da Petrobras, o teatro conseguiu trazer de volta ao palco o balé Quebra Nozes. Segundo ela, o espetáculo atraiu muita gente e os ingressos logo esgotaram “A gente dividiu a venda dos ingressos em três lotes e, mesmo assim, vimos eles acabando muito rapidamente. Aí, a gente ficou pensando em como fazer, para além do Quebra Nozes, uma entrega à população fluminense. Por um lado, a gente tem um sentimento de alegria muito grande pela população estar abraçando o teatro, vindo assistir à programação, pelos ingressos estarem se esgotando. Mas, ao mesmo tempo, cria uma dualidade porque a gente sabe da frustração que acontece com as pessoas que não estão conseguindo comprar (ingressos).” Projeção

No segundo semestre deste ano, a secretaria de Cultura e a Fundação começaram a pensar na possibilidade de criação de um grande video mapping, contando um pouco da história do Quebra Nozes e que fosse disponível para toda a população fluminense.

“Começamos a ver todas as demandas e possibilidades para viabilidade disso e, felizmente, foi possível. A gente entrega agora, na sexta-feira, esse video mapping, que traz um pouco da história do Quebra Nozes, mas para toda a população”, destacou Clara Paulino. ‘Video mapping’ ou mapeamento de vídeo é uma técnica que consiste na projeção de vídeo em objetos ou superfícies irregulares, como estruturas de grandes dimensões, fachadas de edifícios e estátuas. “A gente tem um grande telão e um grande monumento do Theatro Municipal, servindo de base para esse video mapping, que vai acontecer em dois momentos, do dia 12 até o dia 28 deste mês, quando o Quebra Nozes está nos palcos do teatro”, acrescentou a presidente da Fundação.

Programação