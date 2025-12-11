Anvisa não aprova testosterona para mulheres, apontam sociedades médicas

Sociedades médicas emitem alerta sobre o uso de testosterona em mulheres. Nota conjunta foi compartilhada na quarta-feira, 10 / Crédito: Reprodução/Freepik

A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo) e a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) alertaram o público sobre o uso da testosterona em mulheres, em nota conjunta emitida na quarta-feira, 10. O comunicado ainda ressaltou que não existe indicação de dosagem de testosterona para investigar valores baixos ou suposta deficiência androgênica feminina. Além disso, o Brasil não possui formulação do hormônio aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso feminino.

"A única indicação cientificamente reconhecida para o uso terapêutico de testosterona na mulher é o tratamento do Transtorno do Desejo Sexual Hipoativo (TDSH) em mulheres na pós-menopausa, após diagnóstico clínico criterioso e por exclusão", diz o informe. A decisão das sociedades médicas de esclarecer suas afirmações ao público veio após "melhores evidências científicas e diretrizes nacionais e internacionais" relacionadas ao uso de testosterona em mulheres.

Anvisa não aprova testosterona para mulheres: riscos associados ao uso De acordo com a SBEM, Febrasgo e SBC, os efeitos associados ao uso de testosterona, fora da única indicação citada, podem ser adversos. Entre eles, estão: