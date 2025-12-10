Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Prefeitura fecha todos os parques de São Paulo por causa dos ventos

Autor Bruno Bocchini - Repórter da Agência Brasil
A prefeitura de São Paulo determinou o fechamento de todos os parques do município em razão das fortes rajadas de vento que atingem a capital paulista nesta quarta-feira (10). Também foram suspensos os eventos natalinos da região do Largo São Bento e Praça da Sé, como a pista de patinação e a Casa do Papai Noel.

A Ubia, concessionária que administra o Parque Ibirapuera, informou que o local também ficará fechado nesta quarta-feira e a consequente apresentação do evento natalino Quebra Nozes. 

De acordo com a prefeitura, os ventos podem atingir média de 50 km/h a 90 km/h, segundo dados do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). 

“A medida segue as diretrizes da Portaria nº 038/SVMA/2024, que estabelece protocolos para situações de eventos climáticos extremos, e tem como principal objetivo garantir a segurança dos frequentadores”, informa a prefeitura em comunicado.

De acordo com a administração municipal, a previsão é de que os parques sejam reabertos nesta quinta-feira (11). A retomada do funcionamento, no entanto, poderá ser reavaliada caso rajadas intensas continuem a ser registradas na cidade.

Parte da região metropolitana de São Paulo teve o fornecimento de energia interrompido em decorrência da passagem de um ciclone extratropical que tem provocado fortes rajadas de vento. Segundo a Enel, há 2 milhões de clientes em energia na região

