Homem que atropelou e arrastou mulher vai para presídio em São Paulo

O homem estava detido numa delegacia na capital paulista e teve sua prisão temporária convertida para preventiva.

Segundo informações da Secretaria da Administração Penitenciária, ele chegou ao presídio de Guarulhos na última segunda-feira (8).

O agressor foi detido pela Polícia Civil num hotel na zona leste após a tentativa de feminicídio contra Tainara.

No dia em que tentou matá-la, sábado (29), eles discutiram e, em seguida, Douglas a atropelou com seu carro e a arrastou por cerca de um quilômetro na região do Parque Novo Mundo, zona norte de SP.