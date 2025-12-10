Feira de empregos oferece oportunidades para jovens de favelas do Rio

A feira, que ficará aberta das 9h às 15h, é parceria com a plataforma 1MiO (1 Milhão de Oportunidades), projeto da Unicef com empresas privadas voltado para profissionalização de jovens em todo o país.

No Rio de Janeiro, o evento se propõe a integrar cerca de 1.200 jovens entre 14 e 29 anos ao mercado de trabalho, com acesso imediato a vagas com programas de estágio e oficinas de capacitação.

“A iniciativa é garantir que adolescentes e jovens tenham acesso a trabalho decente, entendendo que essa é uma condição de sonhar com alternativas e outros caminhos”, diz Joana Fontoura, oficial de Desenvolvimento e Participação de Adolescentes do Unicef no Brasil.

Durante a feira, os jovens poderão se conectar diretamente com empresas como Assaí Atacadista, Cedae, Firjan, Grupo RD, Nube, Riachuelo, Totvs e Yduqs, que vão fornecer informações e outros programas de inserção profissional. Haverá também atrações culturais, com Slam Sereno e Dj Seduty.