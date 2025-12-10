Defesa Civil de SP recebe 514 chamados por quedas de árvores

Uma árvore caiu sobre um motociclista na avenida Inajar de Souza, no bairro Cachoeirinha, na zona Norte. A vítima, um homem de 19 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos leves e escoriações.

A cidade de São Paulo sofreu com rajadas de ventos muito fortes ao longo desta quarta-feira (10).

Um galho atingiu uma funcionária no interior de uma escola municipal, no bairro de Santana, também na zona Norte. A vítima, uma mulher de 40 anos, sofreu escoriações leves. Na Lapa, na zona Oeste, uma árvore caiu sobre um veículo com dois ocupantes. Uma vítima foi socorrida pelos Bombeiros com dores de cabeça e a outra recusou atendimento, segundo a Defesa Civil.

Na República, no Centro, uma árvore caiu sobre uma idosa, que sofreu ferimentos na região da perna. A vítima também foi socorrida pelos Bombeiros.