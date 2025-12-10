Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após paralisação, ônibus circulam normalmente em SP nesta quarta (10)

Autor Agência Brasil
Os ônibus da cidade de São Paulo operam normalmente na manhã desta quarta-feira (10), após a paralisação de motoristas e cobradores que causou caos nas ruas na tarde de ontem (9).

Segundo informações da SPTrans, a circulação dos veículos ocorre sem problemas nesta manhã: “A SPTrans informa que a frota da cidade opera normalmente nesta quarta-feira, 10 de dezembro”, publicou o órgão nas redes sociais.

Motoristas e cobradores pararam de trabalhar na tarde desta terça. Foi em protesto pelo atraso no pagamento do décimo terceiro salário e do vale-refeição. que seria feito na sexta-feira (12), mas as empresas disseram que iria atrasar.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, teve de intervir para acabar com a paralisação. Ele considerou “inaceitável” a postura dos donos das empresas de ônibus e afirmou que os repasses da prefeitura aos empresários estão em dia.

“Eu vou tomar todas as medidas para que o trabalhador tenha o direito de receber o décimo terceiro. Não achem eles [as empresas concessionárias] que vão fazer uma pressão para cima da prefeitura. Eu não vou aceitar. Essa atitude é inaceitável”, disse Nunes em vídeo nas redes sociais. 

Uma reunião, no início da noite de ontem, entre membros da prefeitura, representantes das empresas e o Sindicato dos Motoristas pôs fim ao impasse. Segundo comunicado do sindicato, ficou acertado que as “empresas de ônibus terão que providenciar o pagamento do vale-refeição nas férias relativo aos meses de setembro, outubro, novembro, bem como o décimo terceiro salário dos trabalhadores até o dia 12 de dezembro.

