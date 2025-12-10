Após paralisação, ônibus circulam normalmente em SP nesta quarta (10)

Os ônibus da cidade de São Paulo operam normalmente na manhã desta quarta-feira (10), após a paralisação de motoristas e cobradores que causou caos nas ruas na tarde de ontem (9).

Segundo informações da SPTrans, a circulação dos veículos ocorre sem problemas nesta manhã: “A SPTrans informa que a frota da cidade opera normalmente nesta quarta-feira, 10 de dezembro”, publicou o órgão nas redes sociais.

Motoristas e cobradores pararam de trabalhar na tarde desta terça. Foi em protesto pelo atraso no pagamento do décimo terceiro salário e do vale-refeição. que seria feito na sexta-feira (12), mas as empresas disseram que iria atrasar.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, teve de intervir para acabar com a paralisação. Ele considerou “inaceitável” a postura dos donos das empresas de ônibus e afirmou que os repasses da prefeitura aos empresários estão em dia.