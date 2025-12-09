Tornado na Região Sul deixa três mortos em Santa Catarina

A família foi vítima do ciclone extratropical que atinge os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina desde ontem.

“Recebi com enorme tristeza a notícia da morte de um casal e de um bebê em Palhoça. Minha solidariedade aos familiares e à comunidade. As forças de segurança já estão atuando nos locais de risco. Mas reforço o pedido: evitem áreas alagadas ou com sinais de desmoronamento e só saiam de casa em caso de extrema necessidade”, declarou o governador Jorginho Mello (SC).

Segundo a Defesa Civil do estado a chuva foi persistente ainda hoje, especialmente no litoral catarinense, com acumulados expressivos em cidades da Grande Florianópolis. No município de Santo Amaro da Imperatriz a precipitação ultrapassou 146 mm em seis horas, enquanto em Palhoça somou 130 mm, Biguaçu 111 mm e Florianópolis acumulou quase 90 mm. O esperado para o mês de dezembro na região é cerca de 130 mm. No oeste do estado os temporais ocorreram de forma isolada, com registro de alagamentos e destelhamentos, inclusive nas rodovias.

Durante a tarde de hoje houve alerta para as cidades de Antônio Carlos, Abdon Batista, Biguaçu, Bombinhas, Botuverá, Brunópolis, Camboriú, Campos Novos, Canelinha, Cerro Negro, Curitibanos, Frei Rogério, Governador Celso Ramos, Itajaí, Itapema, Major Gercino, Monte Carlo, Nova Trento, Porto Belo, São João Batista, São José do Cerrito, Tijucas e Vargem. Não há, ainda, balanço de impactos das chuvas de hoje.

No Rio Grande do Sul o município mais atingido foi o de Flores da Cunha, onde um tornado causou danos em telhados e edificações. Segundo o governo foram entregues pela Defesa Civil local lonas para distribuição para as residências atingidas, e também foram disponibilizados geradores de energia, antena Starlink e motobomba, além das viaturas. A estimativa é de que a região teve ventos acima dos 100 km/h.