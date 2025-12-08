Flávio Bolsonaro indica que sua pré-candidatura é moeda de troca

Dois dias após anunciar que havia sido encorajado pelo pai a concorrer à Presidência, senador admite que pode desistir, mas que isso terá "um preço", indicando que quer anistia de condenados por trama golpista.O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse neste domingo (07/12) que pode desistir de sua pré-candidatura à Presidência, mas que pretende cobrar "um preço” por isso. "Olha, tem uma possibilidade de eu não ir até o fim. Eu tenho preço para isso. Eu vou negociar. Eu tenho um preço para não ir até o fim", disse o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro, após participar de um culto evangélico em Brasília, apenas dois após anunciar sua pré-candidatura. Questionado por jornalistas se tal "pre"o” para "não ir até o fim" envolve a aprovação de uma anistia para os condenados pela trama golpista, incluindo o seu pai, que cumpre pena, Flávio evitou entrar em detalhes, afirmando que só pretende falar sobre isso na segunda-feira. No entanto, ele indicou que o tema de anistia está na pauta. "Espero que a gente paute essa semana a anistia. Espero que os presidentes da Câmara e do Senado cumpram o que eles prometeram, que pautariam a anistia, e deixem o pau cantar no voto no plenário – que é o que a gente sempre quis", disse Flávio Bolsonaro. A pré-candidatura de Flávio foi anunciada na última sexta-feira. Na ocasião, o senador disse ter sido escolhido pelo pai como candidato para eleição de 2026. "É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação", disse Flávio em postagem na rede X na sexta-feira. O anúncio não provocou empolgação entre todos os setores da extrema-direita e políticos do Centrão. Nos últimos meses, diferentes forças da direita vinham se aglutinando em uma possível pré-candidatura do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), visto com um nome mais capaz de aglutinar diferentes partidos e conquistar mais eleitores. Após o anúncio da pré-candidatura, algumas análises na imprensa chegaram a apontar que uma entrada de Flávio na disputa à Presidência poderia provocar uma fragmentação na direita e beneficiar a candidatura à reeleição do presidente Lula. Pesquisa do instituto Datafolha divulgada no sábado apontou que Flávio ficaria 15 pontos atrás do presidente Lula (PT) num eventual segundo turno. Já Tarcísio aparece com menos desvantagem, perdendo para Lula por cinco pontos percentuais. Outras análises apontaram que pré-candidatura seria uma tática dos filhos de Bolsonaro para recuperar influência no período eleitoral após o ex-presidente passar a cumprir pena e também para conter o crescente protagonismo da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. jps (ots)