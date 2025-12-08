EBC é parceira do Encontro de Rádios Brasília 2025
O encontro vai reunir profissionais e especialistas do setor para palestras e debates sobre o cenário atual do rádio, seus desafios e oportunidades em um ambiente cada vez mais marcado pela transformação digital. Serão dois dias de trocas, análises e reflexões sobre inovação, responsabilidade social e ambiental, produção de conteúdos, novos formatos e tendências.
Também são apoiadores do evento a Rádio Câmara, a Rede de Rádios Universitárias do Brasil (Rubra), a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), o Grupo Radioweb e a Embaixada da França.
A EBC estará representada pelo seu diretor-geral, Bráulio Ribeiro, e por diversos profissionais da empresa que vão participar de painéis, compartilhar experiências e contribuir com as discussões a partir da expertise da comunicação pública.
“O debate sobre o futuro do rádio é estratégico para garantirmos diversidade, inovação e serviço à sociedade em um ambiente digital de constante mudança. Parcerias como esta fortalecem o setor e ampliam nossa capacidade de produzir conteúdos públicos com alcance e qualidade”, afirma o diretor-geral da EBC, Bráulio Ribeiro.
Programação
Quinta-feira (11)
9h30 - Discursos de boas-vindas
10h - Painel O rádio tem futuro na era digital? Como ele pode existir frente à multiplicação de novos agentes de informação?
Moderador - Paulo Fernando de Carvalho Lopes, Rubra/UFPB;
Antônio Alonso, Sebrae Nacional;
Patrícia Marins, Oficina Consultoria;
Thiago Regotto, EBC.
12h - Painel Exploração de caminhos de colaboração entre as mídias públicas
Moderadora - Verônica Lima Nogueira da Silva, Rádio Câmara Brasília;
Adriano de Angelis, EBC;
Elcio Ramalho, RFI;
Gianfranco Del Sent, Rádio Câmara Brasília;
Norma Meireles, Rubra.
14h30 - Painel Contribuição do rádio à criação da consciência ecológica (após a COP-30 em Belém)
Moderador - Pedro Ivo, Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e Desenvolvimento;
Ana Raquel/José Carlos Oliveira, Rádio Câmara;
Norma Meireles, Rubra;
Mara Régia di Perna, EBC.
16h30 - Painel Interiorização da rádio pública: os casos da EBC, da RNCP, da Rádio Câmara, da Rede Legislativa e da Rubra
Moderadora - Debora Lopez, Rubra;
Lídia Neves, EBC;
Nelia del Bianco, GP Rádio e Mídia Sonora;
Norma Meireles, Rubra.
18h - Assinatura da carta de intenções tripartite entre a EBC, a Coordenação Geral da Aliança Francesa no Brasil e o grupo FMM para a disponibilização de duas séries radiofônicas sobre a língua francesa, produzidas pela RFI, para as rádios da RNCP
18h30 - Lançamento do livro Interiorização da rádio pública: informação legislativa para todo o Brasil, produzido pela Rede Legislativa e o Grupo de Pesquisa de Rádio e Mídia Sonora da Intercom
Sexta-feira (12)
9h30 - Painel Os jovens diante das novas mídias: informação versus desinformação na era digital
Moderadora - Ana Potyara Tavares, Andi Direito e Comunicação;
Debora Lopéz, Rubra;
Eliana Albuquerque, Rádio UESC;
Katia Brembatti, Abraji.
11h30 - Painel Meios de comunicação, democracia e construção de valores universais
Moderador - Marcos Urupá, UNB;
Braulio Ribeiro, EBC;
Carla Jimenez, UOL;
Lilian Mariano Alves, Rádio Terceiro Andar UFMG;
Sônia Pessoa, Rádio UFG.
14h30 - Painel O rádio privado: busca de equilíbrio entre a necessidade do rating e a responsabilidade no tratamento da informação, do diálogo intercultural e da diversidade social
Moderador - Rafael Medeiros, Rádio Educativa UFMG;
Felipe Damo, Sebrae Nacional;
Hiury Wdson, Agência Radioweb;
Neila Kadhi, Rádio Educadora da Bahia.
16h30 - Painel A IA: amiga ou inimiga do jornalismo?
Moderadora - Kariane Costa, EBC;
Paulo Gilvane, Grupo Radioweb;
Rachel Librelon, Agência Câmara;
Elcio Ramalho, RFI.