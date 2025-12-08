EBC é parceira do Encontro de Rádios Brasília 2025

é parceira institucional do Encontro de Rádios Brasília 2025, que será realizado nos dias 11 e 12 de dezembro, na Sala Le Corbusier, na Embaixada da França, em Brasília. O evento é organizado pela Rádio França Internacional (RFI) e o tema é Qual é o futuro do rádio na era digital?.

O encontro vai reunir profissionais e especialistas do setor para palestras e debates sobre o cenário atual do rádio, seus desafios e oportunidades em um ambiente cada vez mais marcado pela transformação digital. Serão dois dias de trocas, análises e reflexões sobre inovação, responsabilidade social e ambiental, produção de conteúdos, novos formatos e tendências.

Também são apoiadores do evento a Rádio Câmara, a Rede de Rádios Universitárias do Brasil (Rubra), a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), o Grupo Radioweb e a Embaixada da França.

A EBC estará representada pelo seu diretor-geral, Bráulio Ribeiro, e por diversos profissionais da empresa que vão participar de painéis, compartilhar experiências e contribuir com as discussões a partir da expertise da comunicação pública.