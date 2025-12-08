Casarão desaba no bairro do Catete, no Rio, e deixa vários feridos

Um casarão desabou no fim da madrugada desta segunda-feira (8), no bairro do Catete, na zona sul do Rio de Janeiro, deixando várias pessoas feridas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o desabamento ocorreu na Rua Tavares Bastos, esquina com a Rua Bento Lisboa.

Uma equipe da corporação já resgatou 16 moradores, a maioria com ferimentos leves. Os bombeiros ainda trabalham no local, pois há suspeita de uma pessoa sob os escombros.