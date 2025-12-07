Mulheres protestam no Rio e pedem maior presença do Estado

A tentativa de feminicídio que sofreu em 6 de fevereiro de 2017 ainda provoca uma mistura de sentimentos e lágrimas na agente de educação infantil do município do Rio de Janeiro Evelyn Lucy Alves da Luz, de 44 anos. Os tiros que levou do ex-marido estão marcados nela e na filha, que na época tinha 6 anos e assistiu a tudo. A tentativa de feminicídio que sofreu em 6 de fevereiro de 2017 ainda provoca uma mistura de sentimentos e lágrimas na agente de educação infantil do município do Rio de Janeiro Evelyn Lucy Alves da Luz, de 44 anos.

“Ele desferiu os tiros na frente da criança. Ela presenciou a mãe sendo quase morta, tornando esse crime ainda mais cruel”, contou em entrevista à Agência Brasil. Evelyn disse que a filha carrega o trauma até hoje. “Infelizmente, ela ainda está muito traumatizada, não fala sobre o assunto. Até hoje, luto para que tenha uma vida saudável e plena, mas é muito difícil tendo vivenciado o que vivenciou”, afirmou.

“Foi à luz do dia, em um sábado de carnaval. Esse homem fez isso na frente de todos, algo que é comum. Eles não têm medo de serem violentos e agressivos”. Os disparos foram em frente à casa dela, em Vila Isabel, na zona norte do Rio, depois de o ex-marido trazer de volta a filha que tinha ido com ele para um encontro determinado pela Justiça. A menina, que não queria ir, voltou chorando com o pai dez minutos depois. “Ele retornou à minha residência e desferiu três tiros, dois foram no meu abdômen, perdi o baço, um pedaço do fígado e o ovário esquerdo, e o outro foi no rosto”, revelou, acrescentando que ficou 21 dias internada no hospital, sendo 11 no Centro de Terapia Intensiva. “Carrego essas marcas até hoje. Tanto físicas quanto emocionais. Sei muito bem o que é”, contou em meio às manifestantes que participaram do ato Na Rua por Mulheres Vivas!, no posto 5 da Praia de Copacabana.

“Hoje estou aqui. Poderia ter virado uma estatística, mas estou aqui porque sou realmente uma sobrevivente de tentativa de feminicídio”. Evelyn pôde contar com uma rede de apoio de mulheres que foi se formando ao seu redor como grupos e coletivos. “Fui recebendo muito amor e afeto, inclusive uma das pessoas de quem recebi esse afeto, logo em seguida, foi a Vanderlea Aguiar, também militante do Movimento Emancipa. Uma das pessoas que foi meu suporte para que eu chegasse até aqui”. “Só de estar viva, acho que já é uma grande militância porque passei por algo que nenhuma mulher merece passar”.

Evelyn, no entanto, reclama da falta de apoio do Estado. “Recebi apoio de pessoas e não de organizações e nem do governo. Não recebi nenhum tipo de ajuda, nenhum tipo de ligação, não recebi apoio psicológico, financeiro, nada. Tive que me reerguer com meios próprios”, afirmou. “É um dos meus questionamentos. A mulher que sobrevive a uma violência, seja patrimonial, emocional, ou a uma tentativa de feminicídio, não recebe apoio do governo para se restabelecer”. O agressor chegou a responder a processo na Justiça e foi preso, mas depois de uma pesquisa na internet, Evelyn se assustou ao saber que ele está solto. “Ele está solto desde 2024 e ninguém me avisou”, contou, acrescentando que esse foi mais um motivo para estar no ato em Copacabana.