Luiz Gonzaga é o homenageado do Especial de Domingo da Rádio Nacional

A produção resgata gravações do Acervo da) para homenagear um dos maiores nomes da música brasileira.

Natural do sertão pernambucano, Gonzagão transformou o som da sanfona, o ritmo do forró e as histórias do Nordeste em patrimônio nacional. Com talento, alegria e voz marcante, o artista fez o Brasil inteiro dançar ao som de Asa Branca e de tantos outros clássicos que atravessam gerações.

Por isso, a Rádio Nacional resgata um programa produzido e apresentado por Astrid Nick, que dedicou mais de 40 anos à emissora, para celebrar a contribuição cultural de Luiz Gonzaga. O repertório do especial traz músicas que marcaram sua trajetória, como Vida de Viajante, cantada junto com o filho Gonzaguinha; Baião de Dois; Juazeiro; entre outras.

Sobre a Rádio Nacional

