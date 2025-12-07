Hoje é Dia: Clarice Lispector, Noel Rosa e Luiz Gonzaga em destaque

Sonda Akatsuki entra em órbita com sucesso em torno de Vênus cinco anos após a primeira tentativa (10 anos)

Sonda Galileo chega a Júpiter, pouco mais de seis anos depois de ter sido lançada pelo ônibus espacial Atlantis durante a missão STS-34 (30 anos)

O embaixador suíço Giovanni Enrico Bucher é sequestrado no Brasil (55 anos) - em troca da vida do embaixador suíço, a VPR exigiu do governo a libertação de 70 presos políticos. Como adendo, exigiam o congelamento geral dos preços por 90 dias e a liberação das roletas nas estações de trem do Rio de Janeiro. Na época, foi o mais alto preço cobrado pela libertação de um diplomata sequestrado

Dia Internacional da Aviação Civil - comemoração instituída em 1994 na Resolução A29-1 da Assembleia da Organização Internacional de Aviação Civil. Foi ratificada pela ONU em 1996, para marcar a data da assinatura da "Convenção sobre a Aviação Civil Internacional". Tem como finalidade gerar e reforçar a consciência mundial sobre a importância da aviação civil internacional no desenvolvimento social e econômico dos Estados

Morte do cantor, compositor e ativista da paz britânico John Lennon (45 anos) - co-fundador da banda "The Beatles". O músico John Lennon foi assassinado por um fã na frente de seu prédio, em Nova York (45 anos)