Hoje é Dia: Clarice Lispector, Noel Rosa e Luiz Gonzaga em destaque
Esta segunda semana de dezembro é fortemente marcada pela cultura nacional. Vamos falar primeiramente da escritora e jornalista ucraniana, naturalizada brasileira, Clarice Lispector, que nasceu em 10 de dezembro de 1920 e faleceu em 9 de dezembro de 1977. Aos 20 anos de idade, Clarice já escreveu seu primeiro texto literário. Sua vasta obra é amplamente reconhecida, com romances como "Água viva” (1973) e a "A hora da estrela” (1977), além de contos, crônicas e literatura infantil. Seu centenário, comemorado em 2020, rendeu várias homenagens dos veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), como esta reportagem da Como adendo, exigiam o congelamento geral dos preços por 90 dias e a liberação das roletas nas estações de trem do Rio de Janeiro. Na época, foi o mais alto preço cobrado pela libertação de um diplomata sequestrado Dia Internacional da Aviação Civil - comemoração instituída em 1994 na Resolução A29-1 da Assembleia da Organização Internacional de Aviação Civil. Foi ratificada pela ONU em 1996, para marcar a data da assinatura da "Convenção sobre a Aviação Civil Internacional". Tem como finalidade gerar e reforçar a consciência mundial sobre a importância da aviação civil internacional no desenvolvimento social e econômico dos Estados Morte do cantor, compositor e ativista da paz britânico John Lennon (45 anos) - co-fundador da banda "The Beatles". O músico John Lennon foi assassinado por um fã na frente de seu prédio, em Nova York (45 anos) Acontece a primeira aplicação da vacina contra a covid-19 no Reino Unido (5 anos) Dia da Justiça - comemorado por brasileiros conforme Decreto-Lei nº 8292, de 5 de dezembro de 1945, que então declarou feriado para efeitos forenses o dia 8 de dezembro, e que a partir daí passou a ser consagrado à Justiça no Brasil, sendo ratificado mais tarde no inciso IV do artigo nº 62 da Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966 Nascimento do compositor fluminense Francisco da Silva Fárrea Júnior, o Paquito (110 anos) - lançador de grandes sucessos de carnaval, algumas de suas marchas e sambas tornaram-se clássicos de nossa música Dia Internacional de Comemoração e Dignidade das Vítimas de Genocídio e Prevenção deste Crime - data reconhecida pela ONU Dia Internacional de Luta contra a Corrupção - comemoração instituída pela ONU na Resolução A/RES/58, de 31 de outubro de 2003, para marcar a data da assinatura da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, firmada por mais de 110 países em 9 de dezembro de 2003, na cidade mexicana de Mérida, e que foi ratificada no Brasil pelo Decreto Legislativo nº 348, de 18 de maio de 2005, e promulgada para os brasileiros pelo Decreto Executivo nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006 Dia da Criança Especial Morte do compositor e jornalista paulista David Nasser (45 anos) Nascimento da escritora e jornalista ucraniana naturalizada brasileira Clarice Lispector (105 anos) Criação da Reserva Biológica de Una (BA) (40 anos) - unidade de conservação integral localizada no sul da Bahia, que representa um dos últimos remanescentes das florestas costeiras do estado, com a principal área protegida do mico-leão-de-cara-dourada Dia do Palhaço Dia Internacional dos Direitos Humanos - comemorado no dia da aclamação e proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948 Dia Internacional dos Direitos Animais - criado há 20 anos pela ONG inglesa Uncaged, com a finalidade de chamar atenção para a necessidade de inclusão de todos os animais como sujeitos morais, de direito, capazes de sentir e sofrer Nascimento do sambista, cantor e compositor fluminense Noel Rosa, "O Poeta da Vila" (115 anos) Nascimento do guitarrista fluminense, violinista, baixista e compositor de jazz Dudu Caribé, nome artístico de Eduardo del Águila Caribé (55 anos) Dia Internacional das Montanhas - comemoração instituída pela Assembleia da ONU, na Resolução nº 57/245, de 20 de dezembro de 2002, com especial apoio da Unesco Dia Nacional das Apaes - comemoração no Brasil, estabelecida pela Lei nº 10.242, de 19 de junho de 2001. Tem como finalidade marcar a data da Fundação da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Rio de Janeiro, ocorrida em 11 de dezembro de 1954, como a primeira Apae do Brasil, pela iniciativa de um grupo, congregando pais, amigos, professores e médicos de excepcionais Dia Nacional do Tango na Argentina Dia do Profissional das Relações Públicas Nascimento do cantor e ator estadunidense Francis Albert Sinatra, o Frank Sinatra (110 anos) Dia Internacional da Neutralidade - data reconhecida pela ONU Lançamento do "Ópera Rádio", na Rádio Sociedade (101 anos) Dia Nacional do Forró - em homenagem ao dia de nascimento de Luiz Gonzaga Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual - data instituída em 1961, pelo então presidente Jânio Quadros Dia do Marinheiro - em homenagem a Joaquim Marques Lisboa, o Marquês de Tamandaré Tem como finalidade marcar a data da Fundação da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Rio de Janeiro, ocorrida em 11 de dezembro de 1954, como a primeira Apae do Brasil, pela iniciativa de um grupo, congregando pais, amigos, professores e médicos de excepcionais Dia Nacional do Tango na Argentina Dia do Profissional das Relações Públicas Nascimento do cantor e ator estadunidense Francis Albert Sinatra, o Frank Sinatra (110 anos) Dia Internacional da Neutralidade - data reconhecida pela ONU Lançamento do "Ópera Rádio", na Rádio Sociedade (101 anos) Dia Nacional do Forró - em homenagem ao dia de nascimento de Luiz Gonzaga Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual - data instituída em 1961, pelo então presidente Jânio Quadros Dia do Marinheiro - em homenagem a Joaquim Marques Lisboa, o Marquês de Tamandaré *As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para [email protected].
