Unesco: Memorial da Resistência em SP é bem sob proteção reforçada 

A distinção se destina a promover a proteção de bens culturais que tenham relevância internacional. Embora originada de esforços da comunidade internacional para evitar a destruição destes bens em situações de conflitos armados, em especial guerras, seu escopo hoje é estendido àqueles espaços e instituições que ajudam a preservar a memória em contextos de disputas e conflagrações.

Segundo nota da representação da Unesco no Brasil, os critérios usados para considerar um bem cultural como excepcional e de grande importância para humanidade são sua influência e papel simbólico de pelo menos um período histórico; patrimônio protegido a nível nacional por meio de medidas legais e administrativas que garantam sua salvaguarda; e segurança de que o Estado o espaço não será utilizado para fins militares.

"Definida após a Segunda Guerra Mundial, o tratado introduziu medidas de proteção e cooperação entre os países signatários para evitar danos, roubos e comércio ilegal desses bens e é um dos pilares fundamentais do direito internacional de proteção de bens culturais."

Memorial da Resistência: lembrar para não repetir

O edifício que compõe o Memorial da Resistência abrigou o Departamento de Ordem Política e Social de São Paulo (Deops/SP) entre 1939 e 1983, e como tal foi responsável pela perseguição e combate a dissidências políticas durante governos diversos, principalmente o de Getúlio Vargas e os governos militares a partir de 1964.