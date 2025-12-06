No interior de Sergipe, filarmônica mais antiga do país faz 280 anos

. A Sociedade Filarmônica Nossa Senhora da Conceição, fundada no município de Itabaiana, completa 280 anos em 2025 como o conjunto em atividade mais antigo do país. A celebração conta com um calendário de apresentações.

Os eventos são gratuitos e acontecem até o próximo dia 8 deste mês, em Itabaiana e cidades vizinhas, com apresentação das bandas sinfônica e infanto-juvenil, orquestra preparatória e experimental, grupos de violões, quartetos, quintetos e a grande orquestra.

Para além do simbolismo histórico, a instituição realiza um trabalho de preservação patrimonial e cultural, com um dos maiores acervos musicais do Brasil, que cataloga cerca de quatro mil partituras originais, além de manter a própria oficina de luthieria, para construção e restauração dos instrumentos de corda.

Segundo o maestro Valtênio Alves de Souza, vice-presidente da filarmônica, é um desafio equilibrar tradição e renovação.