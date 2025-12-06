Livro apresenta textos de crianças palestinas afetadas pela guerra

“O objetivo deste projeto é sensibilizar as infâncias e juventudes no Brasil para a situação palestina, criando solidariedade, empatia, questionamento e consciência”, escreveu, em nota, o coletivo Editoras Pela Palestina.

O livro já está à venda no Brasil e todo o lucro obtido será revertido ao Instituto Tamer, que realiza atividades ligadas à educação e cultura na Cisjordânia e na Faixa de Gaza. A versão brasileira pode ser adquirida exclusivamente no site Palavras.

O processo de criação de Não Vou Escrever Poesia e Outros Textos contou com apoio do escritor palestino Hani al-Salmi e com a artista Hana Ahmad, que conduziram mais de 80 crianças a refletir, dialogar e escrever suas experiências profundas e íntimas.

Os textos foram compartilhados com outras crianças em Jerusalém e Hebron, o que permite o contato de diversas regiões da Palestina, algo difícil de acontecer em meio aos bloqueios de acesso promovidos por Israel.