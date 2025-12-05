Petrobras anuncia entregas do primeiro SAF produzido no Brasil

O SAF pode substituir o querosene de aviação tradicional sem ajustes nas aeronaves nem na infraestrutura de abastecimento, o que permite sua adoção imediata pelo setor. Segundo a estatal, a solução pode ser um dos caminhos mais rápidos para reduzir emissões de poluentes da aviação global.

O combustível sustentável é produzido por coprocessamento no parque de refino da Petrobras, informou a presidente da estatal. Para Magda Chambriard, essa é uma solução que contribui para o cumprimento das metas de descarbonização do setor aéreo, destacando a iniciativa como estratégica.

“É um produto competitivo, que atende a rigorosos padrões internacionais da aviação. Estamos oferecendo ao mercado nacional a possibilidade de atender às demandas globais”, acrescentou a presidente da Petrobras.

Voos internacionais

A partir de 2027, companhias aéreas brasileiras deverão usar SAF em voos internacionais, conforme as regras do programa Corsia, da Organização da Aviação Civil Internacional (Icao). Nos voos domésticos, o uso será progressivamente exigido pela Lei do Combustível do Futuro.