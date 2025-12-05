Incêndio no Aeroporto de Guarulhos cancela voo na noite dessa quinta

Um princípio de incêndio em um equipamento de solo, na noite dessa quinta-feira (4), no Aeroporto de Guarulhos, provocou a retirada de 159 passageiros de um avião. Não houve feridos, segundo comunicado da Latam.

O fogo ocorreu em equipamento operado por uma empresa terceirizada responsável pelo transporte de cargas. A grande quantidade de fumaça obrigou o cancelamento do voo LA3418, que iria para Porto Alegre (RS).