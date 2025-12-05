Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Incêndio no Aeroporto de Guarulhos cancela voo na noite dessa quinta

Incêndio no Aeroporto de Guarulhos cancela voo na noite dessa quinta

Autor Agência Brasil
Autor
Agência Brasil Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um princípio de incêndio em um equipamento de solo, na noite dessa quinta-feira (4), no Aeroporto de Guarulhos, provocou a retirada de 159 passageiros de um avião. Não houve feridos, segundo comunicado da Latam.

O fogo ocorreu em equipamento operado por uma empresa terceirizada responsável pelo transporte de cargas. A grande quantidade de fumaça obrigou o cancelamento do voo LA3418, que iria para Porto Alegre (RS).

O incêndio foi controlado rapidamente, mas a grande quantidade de fumaça impossibilitou a partida da aeronave. As pessoas deixaram o avião pela ponte de embarque e também pelo escorregador.

A GRU Airport, concessionária responsável pelo local, divulgou nota informando que “todos os protocolos de segurança foram imediatamente acionados, não havendo qualquer impacto na operação do aeroporto. Segundo a empresa, a brigada de incêndio e os bombeiros foram acionados “e auxiliaram na extinção do fogo”.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar