Feriado garante folga em 13 capitais e várias cidades do Brasil

O feriado do Dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição é celebrado em 8 de dezembro / Crédito: Reprodução/ Wikimedia Commons

Esta segunda-feira, 8 de dezembro (08/12), marca a celebração do Dia de Nossa Senhora da Conceição, também chamado de Dia da Imaculada Conceição. A data, que recorda a crença cristã de que Maria foi concebida sem pecado, é tradicionalmente celebrada com missas, procissões e festas religiosas em várias regiões do País.

Embora amplamente difundida, a data não é feriado nacional. Cabe aos governos municipais ou estaduais decidir se o dia entra no calendário oficial de folgas. Neste ano, 13 das 27 capitais brasileiras decretaram feriado, o que garante descanso ou compensação para os trabalhadores dessas localidades. No Ceará, a data não é feriado em nenhum município.. Leia mais 2026 terá 10 feriados nacionais prolongados; confira o calendário Sobre o assunto 2026 terá 10 feriados nacionais prolongados; confira o calendário Capitais que terão feriado no dia 8 de dezembro Entre as cidades que confirmaram o feriado estão:

Aracaju (SE)



Belém (PA)



Belo Horizonte (MG)



Boa Vista (RR)



Cuiabá (MT)



João Pessoa (PB)



Macapá (AP)



Maceió (AL)



Manaus (AM)



Recife (PE)



Salvador (BA)



São Luís (MA)



Teresina (PI)

Em Manaus, a folga é motivada pela devoção local: Nossa Senhora da Conceição é a padroeira da capital e do estado do Amazonas. Já em Salvador, a data é dedicada à padroeira da Bahia, Nossa Senhora da Conceição da Praia, referência histórica para a religiosidade local. Como fica o trabalho no feriado? Para os servidores federais, o dia 8 não será feriado nem ponto facultativo, conforme o calendário oficial divulgado pelo governo no fim do ano passado. Funcionários estaduais e municipais, no entanto, seguem as decisões de seus respectivos governos.

No setor privado, a regra é clara: se o feriado estiver previsto em lei municipal ou estadual, o trabalhador deve ser dispensado. Caso seja convocado a trabalhar, tem direito a pagamento em dobro ou à concessão de uma folga compensatória. Feriados nacionais restantes em 2025 Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano: