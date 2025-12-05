Feriado garante folga em 13 capitais e várias cidades do Brasil

Feriado garante folga em 13 capitais e várias cidades do BrasilVeja quais cidades terão feriado de Nossa Senhora da Conceição e saiba como ficam trabalho, serviços públicos e regras para empresas
Esta segunda-feira, 8 de dezembro (08/12), marca a celebração do Dia de Nossa Senhora da Conceição, também chamado de Dia da Imaculada Conceição.
A data, que recorda a crença cristã de que Maria foi concebida sem pecado, é tradicionalmente celebrada com missas, procissões e festas religiosas em várias regiões do País.
Embora amplamente difundida, a data não é feriado nacional. Cabe aos governos municipais ou estaduais decidir se o dia entra no calendário oficial de folgas.
Neste ano, 13 das 27 capitais brasileiras decretaram feriado, o que garante descanso ou compensação para os trabalhadores dessas localidades. No Ceará, a data não é feriado em nenhum município..
Capitais que terão feriado no dia 8 de dezembro
Entre as cidades que confirmaram o feriado estão:
- Aracaju (SE)
- Belém (PA)
- Belo Horizonte (MG)
- Boa Vista (RR)
- Cuiabá (MT)
- João Pessoa (PB)
- Macapá (AP)
- Maceió (AL)
- Manaus (AM)
- Recife (PE)
- Salvador (BA)
- São Luís (MA)
- Teresina (PI)
Em Manaus, a folga é motivada pela devoção local: Nossa Senhora da Conceição é a padroeira da capital e do estado do Amazonas.
Já em Salvador, a data é dedicada à padroeira da Bahia, Nossa Senhora da Conceição da Praia, referência histórica para a religiosidade local.
Como fica o trabalho no feriado?
Para os servidores federais, o dia 8 não será feriado nem ponto facultativo, conforme o calendário oficial divulgado pelo governo no fim do ano passado. Funcionários estaduais e municipais, no entanto, seguem as decisões de seus respectivos governos.
No setor privado, a regra é clara: se o feriado estiver previsto em lei municipal ou estadual, o trabalhador deve ser dispensado.
Caso seja convocado a trabalhar, tem direito a pagamento em dobro ou à concessão de uma folga compensatória.
Feriados nacionais restantes em 2025
Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:
- 25 de dezembro (quinta-feira): Natal
Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, caso as empresas decidam liberar seus funcionários.
Nossa Senhora da Conceição: origem, dogma e tradição
A devoção à Imaculada Conceição é uma das mais antigas do cristianismo. A Igreja reconhece que Maria foi preservada do pecado original desde sua concepção, como simbolizado no trecho bíblico em que o anjo a saúda como “cheia de graça”.
A doutrina se fortaleceu e entrou no calendário romano, chegando ao Brasil ainda no período colonial, especialmente por meio da atuação de José de Anchieta.
Leia mais
O que abre e o que fecha
- Onde é feriado: 13 capitais e diversos municípios
- Comércio e empresas: fecham conforme legislação local; trabalho exige pagamento em dobro ou folga
- Servidores federais: funcionamento normal
- Servidores estaduais e municipais: seguem decisão de cada governo
- Transporte público: horários podem mudar; consulte o site da prefeitura
- Bancos: funcionam normalmente nas cidades sem feriado; fecham onde a data é oficial