Feriado garante folga em 13 capitais e várias cidades do Brasil

Veja quais cidades terão feriado de Nossa Senhora da Conceição e saiba como ficam trabalho, serviços públicos e regras para empresas
Tipo Notícia

Esta segunda-feira, 8 de dezembro (08/12), marca a celebração do Dia de Nossa Senhora da Conceição, também chamado de Dia da Imaculada Conceição.

A data, que recorda a crença cristã de que Maria foi concebida sem pecado, é tradicionalmente celebrada com missas, procissões e festas religiosas em várias regiões do País.

Embora amplamente difundida, a data não é feriado nacional. Cabe aos governos municipais ou estaduais decidir se o dia entra no calendário oficial de folgas.

Neste ano, 13 das 27 capitais brasileiras decretaram feriado, o que garante descanso ou compensação para os trabalhadores dessas localidades. No Ceará, a data não é feriado em nenhum município..

Capitais que terão feriado no dia 8 de dezembro

Entre as cidades que confirmaram o feriado estão:

  • Aracaju (SE)
  • Belém (PA)
  • Belo Horizonte (MG)
  • Boa Vista (RR)
  • Cuiabá (MT)
  • João Pessoa (PB)
  • Macapá (AP)
  • Maceió (AL)
  • Manaus (AM)
  • Recife (PE)
  • Salvador (BA)
  • São Luís (MA)
  • Teresina (PI)

Em Manaus, a folga é motivada pela devoção local: Nossa Senhora da Conceição é a padroeira da capital e do estado do Amazonas.

Já em Salvador, a data é dedicada à padroeira da Bahia, Nossa Senhora da Conceição da Praia, referência histórica para a religiosidade local.

Como fica o trabalho no feriado?

Para os servidores federais, o dia 8 não será feriado nem ponto facultativo, conforme o calendário oficial divulgado pelo governo no fim do ano passado. Funcionários estaduais e municipais, no entanto, seguem as decisões de seus respectivos governos.

No setor privado, a regra é clara: se o feriado estiver previsto em lei municipal ou estadual, o trabalhador deve ser dispensado.

Caso seja convocado a trabalhar, tem direito a pagamento em dobro ou à concessão de uma folga compensatória.

Feriados nacionais restantes em 2025

Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:

  • 25 de dezembro (quinta-feira): Natal

Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, caso as empresas decidam liberar seus funcionários.

Nossa Senhora da Conceição: origem, dogma e tradição

A devoção à Imaculada Conceição é uma das mais antigas do cristianismo. A Igreja reconhece que Maria foi preservada do pecado original desde sua concepção, como simbolizado no trecho bíblico em que o anjo a saúda como “cheia de graça”.

A doutrina se fortaleceu e entrou no calendário romano, chegando ao Brasil ainda no período colonial, especialmente por meio da atuação de José de Anchieta.

O que abre e o que fecha

  • Onde é feriado: 13 capitais e diversos municípios
  • Comércio e empresas: fecham conforme legislação local; trabalho exige pagamento em dobro ou folga
  • Servidores federais: funcionamento normal
  • Servidores estaduais e municipais: seguem decisão de cada governo
  • Transporte público: horários podem mudar; consulte o site da prefeitura
  • Bancos: funcionam normalmente nas cidades sem feriado; fecham onde a data é oficial

