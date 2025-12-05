Enem: saem gabaritos do 1º dia de prova em Belém

Foram registrados, ao todo, 95.784 inscritos para a prova nos três municípios, sendo 21.775 concluintes do ensino médio. Belém concentra o maior número de participantes (69.647). Em seguida estão Ananindeua (22.183) e Marituba (3.954).

Segundo dia de provas

No próximo domingo (7), os participantes participam do segundo dia de provas, incluindo questões de ciências da natureza e suas tecnologias e de matemática e suas tecnologias.

Os portões abrem às 12h e fecham às 13h. A aplicação das provas começa às 13h30 e termina às 18h30 (meia hora mais cedo em relação ao primeiro domingo). A aplicação segue o horário de Brasília (DF).

Segundo o Inep, o participante com solicitação de tempo adicional aprovada terá direito a 60 minutos extras em cada dia de aplicação das provas. No caso de solicitação aprovada para o recurso de videoprova em libras, o acréscimo será de 120 minutos.