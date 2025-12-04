CIDH discute com Cláudio Castro letalidade da Operação Contenção

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) esteve, nesta quinta-feira (4), no Palácio Guanabara, sede do governo estadual do Rio de Janeiro, onde se reuniu com o governador Cláudio Castro.Até sábado (6), a CIDH também vai se reunir com as famílias das vítimas e moradores que testemunharam a incursão.

"É uma operação que teve um nível de letalidade altíssima", destacou o chefe da comitiva, o mexicano José Luis Caballero, justificando a presença no Brasil.

A CIDH integra a Organização dos Estados Americanos (OEA), com a função de promover e observar os direitos humanos na região. Cabellero também ressaltou a intenção da missão de "impulsionar" uma política de segurança e de combate ao crime baseada no respeito aos direitos humanos, "não somente através de operações, mas de enfrentamento ao circuito financeiro, como a lavagem de dinheiro".

A reunião no Guanabara, na avaliação da comitiva da CIDH foi boa e governador, "cordial e aberto", nas palavras de Caballero. Cláudio Castro não falou à imprensa.

Ao se reunir com todas os níveis de governo - federal, estadual e municipal - Caballero comentou que a intenção da visita é "estabelecer um diálogo". A CIDH já esteve em Brasília, onde se reuniu com o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).