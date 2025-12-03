Mapbiomas retira do ar plataforma após erro em estudo sobre mineração

Inicialmente, a nova ferramenta informava que 95.740 (37%) processos no país eram inconsistentes, quando os números corretos eram 22.668 (8,8%) do total de 257.591 processos da Agência Nacional de Mineração (ANM). Em reportagem da Agência Brasil, os números incorretos foram reproduzidos e posteriormente corrigidos.

Segundo o coordenador da equipe Mineração do MapBiomas, César Diniz, houve falha na programação da plataforma para interpretação dos dados.

“A falha de contagem foi resultado de um erro lógico na interpretação dos Sinais de Inconsistência Processual", explicou Diniz.

Com o problema, a versão beta 1.0 da plataforma realizava um recorte de “Autorização de Pesquisa”, no lugar de trazer os dados referentes aos de 'Distribuição dos Processos Minerários por Inconsistência Processual'”.