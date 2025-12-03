Inep divulga gabaritos preliminares do Enade 2025

Para consultá-los, o candidato deve acessar o portal do Inep, na área de Provas e Gabaritos.

Realizado anualmente, o Enade é uma prova que avalia a qualidade dos cursos da educação superior, por intermédio do desempenho dos estudantes da graduação (bacharelados e cursos superiores de tecnologia).

Neste ano, o exame foi aplicado no dia 23 de novembro em todo o país.

Áreas avaliadas

O exame é obrigatório para todos os alunos de cursos de bacharelado e superiores de tecnologia habilitados à avaliação teórica ou à avaliação prática, vinculados às áreas avaliadas.