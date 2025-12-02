Festival de Música da Rádio Nacional divulga canções finalistas

A mais votada foi "Ribeirão", de Edimar Silva e Vanessa Pinheiro, com 2.622 votos. No total, foram 22.732 votos computados.

Outras 11 canções foram escolhidas pela Comissão Julgadora do festival. A votação que decidirá a ganhadora na categoria Música Mais Votada na Internet já começou.

Clique aqui para votar.

No dia 12 de dezembro serão anunciadas as músicas vencedoras em uma transmissão ao vivo diretamente dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Além de Música Mais Votada na Internet, as canções disputam o prêmio nas categorias Melhor Música com Letra, Melhor Intérprete, Melhor Letra e Melhor Arranjo.