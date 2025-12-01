Brasileiro deportado dos EUA relata violência e recomeço

Em 2025, até agora, 2,1 mil brasileiros retornaram ao País como deportados dos EUA – alta de 16,6% em relação ao ano anterior / Crédito: reprodução / Jornal Nacional

Ricardo Alves foi preso por agentes americanos enquanto trabalhava em uma obra. Segundo ele, teve o pé machucado na abordagem e passou uma semana detido. Tudo que juntou em 21 anos nos Estados Unidos ficou para trás, e ele chegou ao Brasil apenas com o passaporte. Agora, tenta conseguir trabalho para recomeçar. De dentro do avião que partiu em 7 outubro de Massachusetts, nos Estados Unidos, em direção à Confins (MG), Ricardo Alves, 48 anos, só pensava na vida que deixava para trás.

"Pensava na minha pick-up estacionada em frente ao meu apartamento, todo mobiliado. As minhas mercadorias que revendia para pagar as contas." Ricardo Alves O patrimônio, construído ao longo de duas décadas, está agora inacessível. Alves era um dos 84 passageiros do voo que transportava brasileiros deportados de volta ao País, na 25ª operação de repatriação desde janeiro deste ano. Encarar o futuro que o aguardava pela janela da aeronave era um misto de incerteza e alívio. “É recomeçar totalmente do zero, que ainda não sei como vai ser, uma página nova que ainda vou escrever”, afirma. “Eu tenho que aqui vai ser muito mais difícil do que lá. Não vou ter a mesma remuneração, mas pelo menos vou ter apoio, estou na minha terra, ninguém vai me caçar como um rato.”

“Foi uma coisa sinistra” Alves foi preso pelos agentes do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE, na sigla em inglês) oito dias antes da deportação. Ele diz que na ocasião estava trabalhando na reforma de uma casa em Milford, em Massachusetts. “Foi por volta das 10h30 que chegaram uns dez carros com homens mascarados, que apontaram as armas para nós. Aí já sabia o que estava se passando. Corri para dentro da casa e fomos cercados, e atiraram com tasers. Gritavam 'vou te matar, deita no chão', foi uma coisa sinistra”, recorda. “Não tem mais lei 'anymore'”, lamenta Alves. Depois disso, ele diz que foi algemado e que os agentes pisaram no tornozelo dele.

Com o estrago, mesmo preso, foi levado ao hospital. “Meu pé parecia de elefante.” Em seguida, foi detido na prisão de Plymouth, que tem uma seção para reter imigrantes presos pelo ICE. Além disso, Alves teve os documentos confiscados, o que dificulta a adaptação de volta ao Brasil. “Eles tiraram minha carteira de motorista, vou ter de começar tudo de novo, tirar uma habilitação brasileira. Sem isso, não tenho a oportunidade de dirigir aqui ou transferir o documento. Se tivesse condições, podia trabalhar de entregador ou motorista, alguma coisa.”

Assim como Alves, 72,1% dos repatriados pretendem voltar a trabalhar no Brasil. Outros 19,57% querem estudar e trabalhar. De cada quatro deportados, três foram para a casa de parentes ou amigos ao desembarcarem. Os dados são do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, que, desde janeiro, quando as deportações em massa aumentaram, passou a acompanhar as chegadas.