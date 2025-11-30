Especial da Rádio Nacional revisita carreira de Carlinhos Brown
A Rádio Nacional apresenta, neste domingo (30), às 22h, um especial sobre o cantor Carlinhos Brown. A produção resgata clássicos do artista baiano, que tem influenciado a Música Popular Brasileira.
Multiartista, Carlinhos Brown é reconhecido por promover, ao longo de sua trajetória, diversas revitalizações rítmicas, com destaque para conexões com raízes ancestrais africanas. Em sua carreira, participou diretamente da consolidação de gêneros musicais como o axé e o samba-reggae.
Além disso, trabalhou com intérpretes brasileiros que são referências da música nacional, como Sérgio Mendes, Daniela Mercury, Margareth Menezes, Caetano Veloso, Djavan e Gal Costa.
Em 2002, ao lado de Marisa Monte e Arnaldo Antunes, formou o projeto Tribalistas, que alcançou sucesso de público e crítica com hits como Já Sei Namorar e Velha Infância.
O repertório transmitido durante o Especial de Domingo da Rádio Nacional inclui composições de Carlinhos Brown gravadas por ele e por outros artistas: Margarida Perfumada (Carlinhos Brown/Cícero Menezes), Magalenha (Carlinhos Brown), Uma Brasileira (Carlinhos Brown/Hebert Viana), A Namorada (Carlinhos Brown), Os Peixinhos (Tribalistas/Carminho), Mãos Denhas (Carlinhos Brown), entre outras.
Ficha técnica
Roteiro: Cezar Faccioli
Locução: Gláucia Araújo
Técnica: Lucas Alexandre, Jorge Brum, Ruy Franklin
Pesquisa: Acervo EBC
Coordenação: Cynthia Cruz
Sobre a Rádio Nacional
A marca faz parte da história do país e conta, atualmente, com oito emissoras próprias, em diferentes regiões do Brasil: Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional de São Paulo, Rádio Nacional de Brasília AM e FM, Rádio Nacional de Recife, Rádio Nacional de São Luís, Rádio Nacional da Amazônia e Rádio Nacional do Alto Solimões.
Serviço
Especial Carlinhos Brown - domingo, dia 30/11, às 22h, na Rádio Nacional
