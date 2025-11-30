Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Especial da Rádio Nacional revisita carreira de Carlinhos Brown

Especial da Rádio Nacional revisita carreira de Carlinhos Brown

A Rádio Nacional apresenta, neste domingo (30), às 22h, um especial sobre o cantor Carlinhos Brown. A produção resgata clássicos do artista baiano, que tem influenciado a Música Popular Brasileira. 

Multiartista, Carlinhos Brown é reconhecido por promover, ao longo de sua trajetória, diversas revitalizações rítmicas, com destaque para conexões com raízes ancestrais africanas. Em sua carreira, participou diretamente da consolidação de gêneros musicais como o axé e o samba-reggae. 

Além disso, trabalhou com intérpretes brasileiros que são referências da música nacional, como Sérgio Mendes, Daniela Mercury, Margareth Menezes, Caetano Veloso, Djavan e Gal Costa. 

Em 2002, ao lado de Marisa Monte e Arnaldo Antunes, formou o projeto Tribalistas, que alcançou sucesso de público e crítica com hits como Já Sei Namorar e Velha Infância

O repertório transmitido durante o Especial de Domingo da Rádio Nacional inclui composições de Carlinhos Brown gravadas por ele e por outros artistas: Margarida Perfumada (Carlinhos Brown/Cícero Menezes), Magalenha (Carlinhos Brown), Uma Brasileira (Carlinhos Brown/Hebert Viana), A Namorada (Carlinhos Brown), Os Peixinhos (Tribalistas/Carminho), Mãos Denhas (Carlinhos Brown), entre outras. 

Ficha técnica 
Roteiro: Cezar Faccioli 
Locução: Gláucia Araújo 
Técnica: Lucas Alexandre, Jorge Brum, Ruy Franklin 
Pesquisa: Acervo EBC 
Coordenação: Cynthia Cruz 

Sobre a Rádio Nacional  

A marca faz parte da história do país e conta, atualmente, com oito emissoras próprias, em diferentes regiões do Brasil: Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional de São Paulo, Rádio Nacional de Brasília AM e FM, Rádio Nacional de Recife, Rádio Nacional de São Luís, Rádio Nacional da Amazônia e Rádio Nacional do Alto Solimões.  

Serviço 

Especial Carlinhos Brown - domingo, dia 30/11, às 22h, na Rádio Nacional  

