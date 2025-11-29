Mestre Negoativo leva história negra de Minas Gerais para os palcos

Parte fundamental na construção e no desenvolvimento de Minas Gerais, a população negra teve a história resgatada e homenageada na apresentação musical de Mestre Negoativo e sua banda. Na noite de desta sexta-feira (28), o público lotou o espaço de show do Sesc Caborê, na cidade de Paraty, palco do evento de encerramento da 27ª edição do festival Sonora Brasil.

“Esse espetáculo faz o caminho dessa Minas Gerais preta, que existe também. Ela só não é mostrada. A minha geração está trazendo o despertar para as outras gerações que estão chegando agora para eles entenderem isso e começarem a assumir e falar da nossa afro-mineiridade”, relatou Mestre Negoativo, em entrevista à Agência Brasil.

Negoativo cantou sobre a violência contra o povo negro que se perpetua até hoje, a resistência por meio da arte e a celebração da ancestralidade. Nas canções, por meio das vozes e instrumentos, e em suas falas com o público, ele trouxe ainda a memória do trabalho forçado imposto aos escravizados, especialmente, no garimpo.

Outra memória que ele traz é a potência dos quilombos, que têm papel crucial na preservação da cultura e de conhecimentos tradicionais da população negra no país. “O show é um movimento sankofa, um movimento africano que a comunidade preta no mundo está fazendo de retorno. Como se fosse um regresso, a gente acessar o que nos pertence de fato. Enquanto um afro-brasileiro, afro-mineiro, eu também estou fazendo esse regresso”, disse.

“Já faz anos que eu venho me preparando para compartilhar essa afro-mineiridade, porque é necessário que a gente se aproxime daquilo que nos pertence. Eu me sinto muito honrado que eu consegui, desde criança, viver com minhas avós, com minha mãe, pessoas dos quilombos, onde essa cultura sempre esteve presente”, relatou o músico, que fez diversas referências aos seus ancestrais durante a apresentação e por meio das canções.