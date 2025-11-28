Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sem Censura conquista Prêmio Melhores do Ano NaTelinha 2025

Pelo segundo ano consecutivo, o Sem Censura, da TV Brasil, ganhou o Prêmio Melhores do Ano NaTelinha, na categoria Melhor Programa de Entrevistas. A atração, apresentada por Cissa Guimarães, destacou-se entre os indicados e conquistou o reconhecimento de um dos mais tradicionais e respeitados prêmios culturais do país.  

O prêmio é promovido pelo portal NaTelinha, parceiro do UOL, e completa 16 anos nesta edição. Ao todo, são 24 prêmios, com 21 categorias definidas por voto popular. Além disso, será entregue um troféu especial a um profissional reconhecido pelo conjunto da obra

A apresentadora do programa, Cissa Guimarães, agradece ao público por mais uma conquista.

“Cada voto, cada mensagem, cada tarde que a gente passa junto na telinha, tudo isso constrói uma relação em que sei que este programa faz parte da vida de milhões de famílias brasileiras. Obrigada pela confiança”, comemora. 

A entrega do troféu ocorrerá nos dias 10 e 11 de dezembro, em São Paulo. Os campeões serão recebidos em uma recepção especial preparada para celebrar os destaques. De acordo com os organizadores, o Melhores do Ano NaTelinha alcançou, em 2025, mais de 67 milhões de votos

Programa premiado 

Clássico da televisão brasileira, a atração reestreou, em 2024, na programação da TV Brasil, e tem conquistado o reconhecimento de público e crítica. Entre os destaques, foi o vencedor do Prêmio de Melhor Programa de Televisão concedido pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), reconhecida como um dos prêmios mais tradicionais e prestigiados do setor cultural brasileiro. 

Com um quadro fixo de debatedores que se revezam ao longo da semana, o Sem Censura recebe artistas e profissionais de diversas áreas para discutir temas atuais de interesse da sociedade. Em 2025, a produção da TV Brasil comemora 40 anos no ar

Sobre o programa 

A atração é exibida pela emissora pública de segunda a quinta-feira, ao vivo, das 16h às 18h. A produção tem edições especiais todas as sextas-feiras, no mesmo horário

O Sem Censura também é transmitido simultaneamente na telinha, no app TV Brasil Play e no YouTube do canal. O conteúdo fica disponível em formato de podcast no Spotify. A atração diária ainda tem janela alternativa na programação da TV Brasil mais tarde, no mesmo dia, às 23h30. 

A interatividade está presente na produção com a hashtag #semcensura40anos nas redes sociais. O público também pode participar pelo WhatsApp (21) 99903-5329. A apresentadora Cissa Guimarães lê e comenta as mensagens, enquanto os convidados respondem às perguntas enviadas. 

O Sem Censura faz parte da programação da emissora pública desde 1985, quando estreou no dia 1º de julho na então TVE/RJ, hoje TV Brasil, sob o comando de Tetê Muniz. O bate-papo vespertino criado por Fernando Barbosa Lima ficou mais conhecido com o rosto de jornalistas como Lúcia Leme e Leda Nagle no comando da bancada. 

Ao vivo e on demand                                                                

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv

Serviço 

Sem Censura – segunda a sexta, às 16h, na TV Brasil 

Sem Censura (reprise) – segunda a sexta, às 23h30, na TV Brasil 

Sem Censura – Spotify - https://open.spotify.com/show/09O9CTA1nHctKJ2AdII0JZ

Site – https://tvbrasil.ebc.com.br 

Instagram – https://www.instagram.com/tvbrasil 

YouTube – https://www.youtube.com/tvbrasil 

X – https://x.com/TVBrasil 

Facebook – https://www.facebook.com/tvbrasil 

TikTok – https://www.tiktok.com/@tvbrasil 

TV Brasil Playhttp://tvbrasilplay.com.br 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

