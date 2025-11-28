Sem Censura conquista Prêmio Melhores do Ano NaTelinha 2025

Pelo segundo ano consecutivo, o Sem Censura, da TV Brasil, ganhou o Prêmio Melhores do Ano NaTelinha, na categoria Melhor Programa de Entrevistas. A atração, apresentada por Cissa Guimarães, destacou-se entre os indicados e conquistou o reconhecimento de um dos mais tradicionais e respeitados prêmios culturais do país. . A atração, apresentada por Cissa Guimarães, destacou-se entre os indicados e conquistou o reconhecimento de um dos mais tradicionais e respeitados prêmios culturais do país.

O prêmio é promovido pelo portal NaTelinha, parceiro do UOL, e completa 16 anos nesta edição. Ao todo, são 24 prêmios, com 21 categorias definidas por voto popular. Além disso, será entregue um troféu especial a um profissional reconhecido pelo conjunto da obra. A apresentadora do programa, Cissa Guimarães, agradece ao público por mais uma conquista. “Cada voto, cada mensagem, cada tarde que a gente passa junto na telinha, tudo isso constrói uma relação em que sei que este programa faz parte da vida de milhões de famílias brasileiras. Obrigada pela confiança”, comemora. A entrega do troféu ocorrerá nos dias 10 e 11 de dezembro, em São Paulo. Os campeões serão recebidos em uma recepção especial preparada para celebrar os destaques. De acordo com os organizadores, o Melhores do Ano NaTelinha alcançou, em 2025, mais de 67 milhões de votos.

Programa premiado Clássico da televisão brasileira, a atração reestreou, em 2024, na programação da TV Brasil, e tem conquistado o reconhecimento de público e crítica. Entre os destaques, foi o vencedor do Prêmio de Melhor Programa de Televisão concedido pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), reconhecida como um dos prêmios mais tradicionais e prestigiados do setor cultural brasileiro. Com um quadro fixo de debatedores que se revezam ao longo da semana, o Sem Censura recebe artistas e profissionais de diversas áreas para discutir temas atuais de interesse da sociedade. Em 2025, a produção da TV Brasil comemora 40 anos no ar. Sobre o programa A atração é exibida pela emissora pública de segunda a quinta-feira, ao vivo, das 16h às 18h. A produção tem edições especiais todas as sextas-feiras, no mesmo horário.

O Sem Censura também é transmitido simultaneamente na telinha, no app TV Brasil Play e no YouTube do canal. O conteúdo fica disponível em formato de podcast no Spotify. A atração diária ainda tem janela alternativa na programação da TV Brasil mais tarde, no mesmo dia, às 23h30. A interatividade está presente na produção com a hashtag #semcensura40anos nas redes sociais. O público também pode participar pelo WhatsApp (21) 99903-5329. A apresentadora Cissa Guimarães lê e comenta as mensagens, enquanto os convidados respondem às perguntas enviadas. O Sem Censura faz parte da programação da emissora pública desde 1985, quando estreou no dia 1º de julho na então TVE/RJ, hoje TV Brasil, sob o comando de Tetê Muniz. O bate-papo vespertino criado por Fernando Barbosa Lima ficou mais conhecido com o rosto de jornalistas como Lúcia Leme e Leda Nagle no comando da bancada.