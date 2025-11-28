IBGE: expectativa de vida dos brasileiros sobe para 76,6 anos

Expectativa de vida dos brasileiros sobe para 76,6 anos, segundo IBGEEntre os homens, a expectativa de vida agora é de 73,3 anos. Já para as mulheres, a média é de 79,9 anos
A expectativa de vida da população brasileira chegou aos 76,6 anos, conforme divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 28. O número, de 2024, representa um aumento de 2,5 meses em relação a 2023.
Os dados integram as Tábuas de Mortalidade 2024. Entre os homens, a expectativa de vida passou de 73,1 para 73,3 anos, um avanço de 2,5 meses. Para as mulheres, o ganho foi de 2 meses, com alta de 79,7 para 79,9 anos.
De acordo com o IBGE, a longevidade dos brasileiros aumentou 31,1 anos nas últimas nove décadas — de 45,5 anos em 1940 para os atuais 76,6 anos.
A pandemia de Covid-19 elevou o número de mortes no Brasil e no mundo, reduzindo a expectativa de vida ao nascer no País para 72,8 anos em 2021 (69,3 anos para homens e 76,4 anos para mulheres). A partir de 2022, o indicador voltou a crescer.
No cenário global, Mônaco lidera a expectativa de vida ao nascer para ambos os sexos (86,5 anos), seguido por San Marino (85,8), Hong Kong (85,6), Japão (84,9) e Coreia do Sul (84,4 anos).