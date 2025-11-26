COP30 consolida novo patamar do turismo no Brasil, avalia Sabino

“Nós ganhamos uma promoção muito eficaz. Hoje o mundo todo sabe que no Brasil tem uma cidade chamada Belém, uma porta de entrada da Amazônia. O interesse crescente das pessoas no ecoturismo, na sustentabilidade, no turismo de aventura, vai ao encontro da promoção da cidade de Belém da forma como ela foi feita”, afirmou Sabino.

Segundo o ministro, além do reconhecimento internacional do destino turístico, as melhorias logísticas feitas na cidade, a partir de investimentos tanto do poder público quanto da iniciativa privada, tornaram Belém mais preparada para a ampliação da demanda.

“Nós hoje, na capital do estado do Pará, temos uma grande infraestrutura hoteleira, aeroportuária, portuária e também de áreas de convivência e lazer. E uma enorme rede de restaurantes, preparados para apresentar ao mundo a culinária que fez a Unesco reconhecer Belém como Cidade Criativa da Gastronomia.”

Incêndio

Para Sabino, o incêndio ocorrido em um dos ambientes da COP30, nos últimos dias do evento, não foi capaz de afetar a imagem da cidade. “Nós planejamos muito bem planejado e executamos melhor ainda. O nosso sistema de contingenciamento de incêndio funcionou de forma muito eficiente. A preparação, o planejamento e a execução do projeto, nós utilizamos materiais tanto no forro, na cobertura e no piso, que eram antichamas”, explica.