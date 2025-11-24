Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Prefeitura de São Caetano do Sul anuncia racionamento noturno de água

Prefeitura de São Caetano do Sul anuncia racionamento noturno de água

Autor Matheus Crobelatti* - Agência Brasil
Autor
Matheus Crobelatti* - Agência Brasil Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Prefeitura de São Caetano do Sul informou, neste domingo (23), que irá adotar um racionamento na distribuição de água na cidade durante o período da noite. A medida ocorrerá diariamente entre 19h e 5h.

Segundo a prefeitura, o racionamento acontece devido à escassez hídrica na Região Metropolitana de São Paulo. De acordo com o boletim da Sabesp, que analisa os mananciais, o Sistema Cantareira – represa que abastece o município – apresentou, nesta segunda-feira (24), o nível de 21,7% de volume útil.

Desde agosto, a Sabesp adota uma medida preventiva em outras cidades, a fim de preservar os níveis de água dos reservatórios.

A crise hídrica se deu pela baixa média de chuva na região. Em agosto, as chuvas representaram menos de um terço da média histórica, que é cerca de 30 milimetros naquela área.

*Estagiário sob supervisão de Odair Braz Junior

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

São Paulo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar